الأحد 03 أغسطس 2025
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اقتصاد

خبراء يكشفون عن هجمات سيبرانية تستغل معلومات من GitHub وQuora لاستهداف المؤسسات

الملفات الخبيثة،
الملفات الخبيثة، فيتو

رصد خبراء بأمن المعلومات تسلسل هجوم معقد شمل الحصول على معلومات من خدمات شرعية مثل GitHub، وMicrosoft Learn Challenge، وQuora، والشبكات الاجتماعية. 

التحكم عن بعد فى أجهزة الحاسوب 

 وقد قام المهاجمون بذلك لتفادي الاكتشاف وتشغيل سلسلة تنفيذ تؤدي إلى إطلاق أداة Cobalt Strike Beacon، وهي أداة للتحكم عن بعد في أجهزة الحاسوب، وتنفيذ الأوامر، وسرقة البيانات، والحفاظ على وصول دائم داخل الشبكة.

 تم اكتشاف هذه الهجمات في النصف الثاني من عام 2024 لدى مؤسسات في الصين، واليابان، وماليزيا، وبيرو، وروسيا، واستمرت خلال عام 2025. وكان معظم الضحايا من الشركات المتوسطة إلى الكبيرة.

لاختراق أجهزة الضحايا، أرسل المهاجمون رسائل تصيد موجهة متنكرة في شكل اتصالات شرعية من شركات حكومية كبرى، خاصة في قطاع النفط والغاز. وصيغ نص الرسالة ليبدو كما لو أن هناك اهتمامًا بمنتجات وخدمات المؤسسة المستهدفة، وذلك لإقناع المستلم بفتح المرفق الخبيث. 

وكان المرفق عبارة عن أرشيف يحتوي على ما يبدو أنها ملفات PDF تتضمن متطلبات للمنتجات والخدمات المطلوبة، لكنها كانت في الواقع ملفات EXE وDLL قابلة للتنفيذ وتحتوي على برمجيات خبيثة.

استغل المهاجمون تقنيات DLL واستغلوا أداة الإرسال الخاصة بالتقارير الانهيارية Crash reporting Send Utility، وهي أداة شرعية صممت في الأصل لمساعدة المطورين في الحصول على تقارير تفصيلية وفورية حول الأعطال في تطبيقاتهم. ولكي تعمل البرمجية الخبيثة، تم أيضًا استرجاع وتحميل كود مخزن داخل ملفات تعريف علنية على منصات شرعية شهيرة، وذلك لتجنب الاكتشاف.

وقد وجدت كاسبرسكي هذا الكود مشفرًا داخل ملفات تعريف على GitHub، وروابط (أيضًا مشفرة) – في ملفات تعريف أخرى على GitHub، وMicrosoft Learn Challenge، ومواقع أسئلة وأجوبة، وحتى منصات التواصل الاجتماعي الروسية. وقد أُنشئت جميع هذه الملفات والصفحات خصيصًا لهذا الهجوم. 

بعد تنفيذ الكود الخبيث على أجهزة الضحايا، تم إطلاق Cobalt Strike Beacon، وتم اختراق أنظمة الضحايا كما علّق ماكسيم ستارودوبوف، قائد فريق محللي البرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي قائلًا إنه رغم أننا لم نعثر على أي دليل على استخدام المهاجمين لحسابات حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم إنشاء جميع الحسابات خصيصًا لهذا الهجوم، إلا أنه لا يوجد ما يمنع الجهات المهاجمة من إساءة استخدام آليات مختلفة توفرها هذه المنصات.

سلاسل محتوى خبيثة 

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 على سبيل المثال، يمكن نشر سلاسل محتوى خبيثة في التعليقات على منشورات مستخدمين شرعيين. يستخدم المهاجمون طرقًا تزداد تعقيدًا لإخفاء أدوات معروفة منذ زمن، ومن المهم البقاء على اطلاع دائم بأحدث معلومات التهديدات للحماية من مثل هذه الهجمات.

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GitHub وMicrosoft الشبكات الاجتماعية امن المعلومات خبراء امن المعلومات

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