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اقتصاد

إطلاق مبادرة سفراء الاتصالات لتوعية الشباب

مبادرة سفراء الاتصالات،
مبادرة سفراء الاتصالات، فيتو

شهدت القاهرة إطلاق فعاليات مبادرة “سفراء الاتصالات”، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإدارة الأمن السيبراني (EGYCERT)، والاتحاد المصري للكيانات الشبابية وبمشاركة ڤودافون مصر.

أهداف مبادرة “سفراء مصر” 

شهد انطلاق فعاليات المبادرة كلٌّ من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ووسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الوزارات، والجهاز القومي، والخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.

تهدف المبادرة لبناء وعي رقمي شامل لدى الشباب والنشء، من خلال سلسلة من الدورات التدريبية والمحاضرات التفاعلية التي تتناول مفاهيم الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والامتثال الرقمي، وأساليب الحماية من التهديدات الإلكترونية. كما تسعى المبادرة إلى تأهيل كوادر شبابية قادرة على قيادة عملية التحول الرقمي في مصر بوعي وكفاءة.

الوصول لأكبر عدد من الشباب 

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ومن المقرر تنفيذ المبادرة في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، بهدف نشر التوعية الرقمية على نطاق واسع، والوصول لأكبر عدد من الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، دعمًا لجهود الدولة في بناء الإنسان وتعزيز قدراته في العصر الرقمي، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 حيث تأتي مشاركة ڤودافون في البرنامج استكمالًا للاتفاقية الموقعة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتعزيز التوعية بالأمن السيبراني والامتثال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي.

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الاتصالات سفراء الاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأمن السيبراني وزارة الشباب والرياضة

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