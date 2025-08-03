الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة صنداي تايمز تصف صفقة الاتحاد الأوروبي مع ترامب بشأن الرسوم بـ المريعة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وصفت  صحيفة "صنداي تايمز" الصفقة التى وافقت عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع واشنطن حول الرسوم الأمريكية بالـ  "الصفقة المريعة"  خشية خفض القوات الأمريكية في أوروبا.

صنداي تايمز: الاتحاد الأوروبي أبرم صفقة مريعة مع ترامب
 


ونقلت الصحيفة عن جاكوب كيركيجارد، وهو من كبار العاملين في مركز بروجل للدراسات في بروكسل قوله: "يعترف الجميع بأن هذه الاتفاقية كانت سيئة للغاية من الناحية التجارية بالنسبة لأوروبا. ولكن إذا كنتَ قائدا مسؤولا، فلا خيار أمامك سوى إبقاء القوة العسكرية الرائدة في الناتو، أي قوة أمريكا بقيادة ترامب، إلى جانبك".

txt

واشنطن بوست: مساعدات ترامب لغزة 3 ملايين دولار وليس 60 مليونا


ووفقا للمقالة، كانت فون دير لاين تستعد لرد صارم على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية، لكنها "تراجعت" بعد ذلك من خلال الموافقة على صفقة خلال اجتماعها الأخير مع دونالد ترامب في اسكتلندا.

وقالت صحيفة التايمز إن هذا القرار جاء جزئيا لحماية الشركات الأوروبية، ولكن أيضا خوفا من أن يستخدم الرئيس الأمريكي الموضوع كذريعة لخفض الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، كان القلق الرئيسي لدى بروكسل يكمن في أن مراجعة واشنطن لاستراتيجيتها العسكرية، والتي من المقرر أن ينشر تقرير عنها في الأسابيع المقبلة، قد تؤدي إلى انسحاب جزء من القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي ترامب أوروبا أمريكا

مواد متعلقة

واشنطن بوست: مساعدات ترامب لغزة 3 ملايين دولار وليس 60 مليونا

الأكثر قراءة

زغلول صيام: وسام أبوعلي يكشف المستور في الكرة المصرية! أمريكا ترفض قيده بسبب اللعب المالي النظيف.. وإحنا لا لعب مالي نظيف ولا حد بيسأل في حق الدولة!

استجابة لـ"فيتو".. الداخلية تضبط طرفى مشاجرة مسلحة تسببت فى إصابة طفلة بقنا

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

قبل 24 ساعة من التصويت، كيف تستعلم عن مقر لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ؟

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

بعد أزمته بالدوري الأمريكي، بيراميدز يظهر في الصورة لضم وسام أبو علي

المجاميع التكرارية، المشرف على التنسيق يوضح أسباب انخفاض الحد الأدنى لكليات علمي علوم (فيديو)

الهيئة الوطنية للانتخابات: الحبر الفسفوري يستخدم فقط في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعير في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة قريبا

هل يجوز نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads