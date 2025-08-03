صحيفة صنداي تايمز تصف صفقة الاتحاد الأوروبي مع ترامب بشأن الرسوم بـ المريعة

وصفت صحيفة "صنداي تايمز" الصفقة التى وافقت عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع واشنطن حول الرسوم الأمريكية بالـ "الصفقة المريعة" خشية خفض القوات الأمريكية في أوروبا.

صنداي تايمز: الاتحاد الأوروبي أبرم صفقة مريعة مع ترامب





ونقلت الصحيفة عن جاكوب كيركيجارد، وهو من كبار العاملين في مركز بروجل للدراسات في بروكسل قوله: "يعترف الجميع بأن هذه الاتفاقية كانت سيئة للغاية من الناحية التجارية بالنسبة لأوروبا. ولكن إذا كنتَ قائدا مسؤولا، فلا خيار أمامك سوى إبقاء القوة العسكرية الرائدة في الناتو، أي قوة أمريكا بقيادة ترامب، إلى جانبك".



ووفقا للمقالة، كانت فون دير لاين تستعد لرد صارم على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية، لكنها "تراجعت" بعد ذلك من خلال الموافقة على صفقة خلال اجتماعها الأخير مع دونالد ترامب في اسكتلندا.

وقالت صحيفة التايمز إن هذا القرار جاء جزئيا لحماية الشركات الأوروبية، ولكن أيضا خوفا من أن يستخدم الرئيس الأمريكي الموضوع كذريعة لخفض الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، كان القلق الرئيسي لدى بروكسل يكمن في أن مراجعة واشنطن لاستراتيجيتها العسكرية، والتي من المقرر أن ينشر تقرير عنها في الأسابيع المقبلة، قد تؤدي إلى انسحاب جزء من القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا.

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