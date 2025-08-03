المجاميع التكرارية، المشرف على التنسيق يوضح أسباب انخفاض الحد الأدنى لكليات علمي علوم (فيديو)

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2025، قال الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق: إن الحد الأدنى في شعبة علمي علوم هذا العام كانت أقل من العام الماضي، في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو” على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، أنه بالنسبة لشعبة علمي رياضة كان الحد الأدنى للقبول بها أعلى بنسبة ١% عن العام الماضي، وهذا بسبب ارتفاع نسبة المجاميع التكرارية في شعبة علمي علوم.

وأكد غانم أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم هذا العام من شعبة علمي رياضة أكثر من العام الماضي بحوالي ٦ آلاف طالب.

اسباب ارتفاع الحد الأدنى لكليات شعبة الأدبية 2025

وأشار غانم إلى تنسيق الشعبة الأدبية في المرحلة الأولى هذا العام، شهد مفاجأة، بسبب وجود طفرة كبيرة في إعداد المجاميع التكرارية للطلاب، عن الأعوام السابقة، لافتا إلى ان الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى هذا العام، جاء أعلى بحوالي ٤.٥% عن العام الماضي وهذا أعطى مؤشرا لوجود زيادة في الحد الأدنى لكليات القمة في الشعبة الأدبية، وهي الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والآثار والإعلام بحوالي من ٣ إلى ٤%. وتم استنفاذ كافة الأماكن بهذه الكليات في المرحلة الأولى.

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2025

وأعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وجاءت الحدود الدنيا كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالطب ٩٣.١٢% وطب الأسنان٩٢.٦٥%، والعلاج الطبيعي ٩٢.٠٣%، والصيدلة ٩٧.٨٧%، والهندسة ٨٩.٨٤%، والتخطيط العمراني ٨٨.٧٥%، والاقتصاد والعلوم السياسية ٨٩.٨٤%، والألسن ٨٧.٦٥% والإعلام٨٦.٧١% والآثار ٨٢.٣٤%.

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