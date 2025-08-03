نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، الحدود الدنيا لكليات القمة 2025

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق الكليات 2025 المرحلة الأولى، مؤكدا أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالنظام الحديث للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات وصل إلى 21 ألفا و825 طالبا.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات القمة 2025 كالتالي:

كلية طب 298 …93.12%

كلية طب أسنان 296.5… 92.65%

كلية علاج طبيعي 294.5… 92.03%

كلية صيدلة 294… 91.87%

كلية هندسة 287.5… 89.84%

كلية تخطيط عمراني 284 …88.75%

تسهيلات للطلاب

وتتيح وزارة التعليم العالي للطلاب عدة طرق للاستعلام عن نتائج تنسيق الكليات 2025 المرحلة الأولى، حيث يمكنهم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي أو استخدام الروابط المباشرة التي يتم توفيرها بشكل دوري، كما يمكنهم متابعة الأخبار والبيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة للحصول على أحدث المعلومات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى: (الرابط هنا)

موقع التنسيق الإلكتروني: (الرابط هنا)

وكان موقع تنسيق الجامعات أغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء أمس السبت، بعد فتحه لمدة 5 أيام لتسجيل رغبات الطلاب.

رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".

• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

جدير بالذكر أنه يجب طباعة بطاقة الترشيح للاحتفاظ بها عند التقديم في الكلية أو المعهد، وفي حالة عدم ظهور النتيجة، تأكد من إدخال البيانات الصحيحة أو حاول لاحقًا في حال وجود ضغط على الموقع.

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