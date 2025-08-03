بدءًا من الغد، عرض 6 مسلسلات كورية جديدة في أغسطس

تأخذ الدراما الكورية المشاهدين في رحلة مثيرة خلال شهر أغسطس الجاري، مع مجموعة جديدة من المسلسلات التي تجمع بين الكوميديا، الرومانسية، الدراما العائلية، والخيال، لتُقدم هذه الأعمال حكايات متنوعة وشخصيات فريدة من نوعها.

"Love, Take Two"

يبدأ عرض مسلسل "Love, Take Two" في 4 أغسطس، وهو عمل كوميدي مؤثر يروي قصة أم عزباء تبلغ من العمر 43 عامًا، تؤدي دورها يم جونغ آه، وابنتها طالبة الطب البالغة من العمر 23 عامًا، وتجسدها تشوي يون جي.

تنتقل الاثنتان إلى الريف لبدء حياة جديدة، حيث يواجهان مواقف فوضوية وأشخاصًا مختلفين، مما يعلمهما دروسًا عميقة في الحياة. يشارك في البطولة أيضًا بارك هاي جون وكيم مين كيو.

من المقرر عرض المسلسل يومي الاثنين والثلاثاء في الساعة 8:50 مساءً بتوقيت كوريا على قناة tvN، وهو متاح للمشاهدة عبر منصة Viki.

"Our Golden Days"

وتقدم قناة KBS2 مسلسل "Our Golden Days" ابتداءً من 9 أغسطس، وهذا العمل الدرامي العائلي يشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل جونغ إيل وو، جونغ إن صن، ويون هيون مين، إلى جانب تشون هو جين، لي تاي ران، وبان هيو جونغ.

تدور قصة المسلسل حول فكرة أن لكل شخص عصره الذهبي الخاص، سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ويستكشف كيف يتعامل الناس مع هذه اللحظات المهمة في حياتهم.

ويُبث المسلسل يومي السبت والأحد في الساعة 8 مساءً بتوقيت كوريا.

"My Troublesome Star"

وفي 18 أغسطس، تبدأ قناة ENA في عرض المسلسل الكوميدي الرومانسي "My Troublesome Star"، والمسلسل من بطولة أوم جونغ هوا، سونغ سونغ هيون، لي إل، وأوه داي هوان، والقصة تدور حول نجمة شهيرة تُدعى "إم سي را" (تؤدي دورها جانغ دا آه) تختفي في ظروف غامضة، لتستيقظ كامرأة عادية في منتصف العمر تُدعى "بونغ تشيونغ جا" (أوم جونغ هوا)، وبمساعدة المحقق "دوكغو تشول" (سونغ سونغ هيون)، تكافح "بونغ تشيونغ جا" للتأقلم مع حياتها الجديدة بعد فقدانها 25 عامًا من الذاكرة.

ومن المقرر عرض المسلسل يومي الاثنين والثلاثاء الساعة 10 مساءً بتوقيت كوريا، وهو متوفر على Viki.

"Aema"

في 22 أغسطس، تُطلق منصة نتفليكس مسلسل "Aema"، وهو كوميديا خيالية تدور أحداثها في مدينة تشونغمورو في ثمانينيات القرن الماضي، ويتناول العمل كواليس صناعة السينما، ويتتبع صراعات ونجاحات الممثلتين "جونغ هي ران" (لي ها ني) و"شين جو آي" (بانغ هيو رين) خلال إنتاجهما أول فيلم إباحي شعبي في البلاد بعنوان "مدام أيما".

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا جين سون كيو وتشو هيون تشول، وتُعرض جميع الحلقات دفعة واحدة في الساعة 4 مساءً بتوقيت كوريا.

"Bon Appétit, Your Majesty"

يُعرض مسلسل "Bon Appétit, Your Majesty" على قناة tvN ابتداءً من 23 أغسطس. هذا المسلسل الرومانسي الخيالي، المقتبس من رواية إلكترونية شهيرة، يجمع بين النجمة ليم يونا ولي تشاي مين. تدور القصة حول الطاهية الفرنسية الحائزة على جوائز "يون جي يونغ" (ليم يونا) التي تسافر عبر الزمن 500 عام إلى الماضي، حيث تلتقي بالملك المستبد "لي هيون" (لي تشاي مين)، المعروف بأنه أسوأ طغاة التاريخ، والذي يتميز بذوق رفيع في الطعام.

يشارك في العمل أيضًا كانغ هان نا وتشوي غوي هوا. يُعرض المسلسل يومي السبت والأحد في الساعة 9:10 مساءً بتوقيت كوريا.

"Twelve"

في 23 أغسطس، تُقدم قناة KBS2 مسلسل "اثنا عشر"، وهو عمل مستوحى من الأبراج الشرقية الاثني عشر. يروي المسلسل قصة اثني عشر ملاكًا يعيشون في عالم البشر لحماية شبه الجزيرة الكورية من الأرواح الشريرة. بعد أن تمكنت الملائكة من حصار قوى الشر في أبواب الجحيم، عاد السلام، لكن مع استيقاظ هذه الأرواح، تعود الفوضى مجددًا.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم مثل ما دونغ سوك، بارك هيونغ سيك، سيو إن غوك، وسونغ دونغ إيل، إلى جانب لي جو بين وغو كيو بيل، ويُبث المسلسل يومي السبت والأحد في الساعة 9:20 مساءً بتوقيت كوريا.

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