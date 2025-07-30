نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)

قالت الفنانة نادية مصطفى: "مصطفى كامل بيخاف على البلد ولو ساب الدنيا الناس كلها هتقول فين نقيب الموسيقيين وكل واحد بيراعي ربنا وبيعمل اللي عليه لأننا لينا عادتنا وتقاليدنا أمام الناس".

وعن القرارات الصارمة التي يصدرها مصطفى كامل قالت نادية مصطفى لـ فيتو: "احنا ليس متطرفين لكن الأشياء المبالغ فيها من اللازم أن يكون لها وقفة وفق تحقيقات وفي شطب وخاصة التصريح السنوي".

وأعلنت نقابة الموسيقيين فوز كل من الفنان حلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وأحمد العيسوي ومحمد صبحي وعلاء سلامة ومنصور الهندي في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

احتفل أعضاء نقابة المهن الموسيقية بنتيجة التجديد النصفي بالزغاريد والمزمار البلدي، داخل النقابة.

وشارك سعد الصغير في انتخابات التجديد النصفي وسط أجواء من الحماس والتفاعل، حيث أضفى حضوره حالة من المرح بحركاته العفوية وتفاعله مع أعضاء الجمعية العمومية، وتحولت الأجواء إلى مشهد مثير عندما التقى بالفنان حلمي عبد الباقي.

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