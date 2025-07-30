راغب علامة يوجّه رسالة حب للمغرب من حفل عيد العرش: كل الحب والتقدير للشعب المغربي

نشر الفنان اللبناني راغب علامة صورا من حضوره حفل الاستقبال لعيد العرش المغربي.

وعلق راغب علامة في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: بدعوة من سعادة سفير المغرب في لبنان السفير محمد كرين تشرفت بحضور حفل الاستقبال لعيد العرش المغربي وبحضور عدد كبير من السفراء وشخصيات سياسية وفنية وإعلامية واجتماعية كل الحب للمغرب مليكًا وشعبًا أطال الله بعمر جلالة الملك محمد السادس.

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن في وقت سابق إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكًا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقًا ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

راغب علامة يرد

ومن جانبه رد الفنان راغب علامة على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء في مصر وقال: "بقى لي 35 سنة بغني، والمنظر اللي حصل بيتكرر طول الوقت، الناس بتطلع تحضني وتبوسني عادي".

وأضاف أنه أوضح للنقيب أن الموقف جاء دون قصد منه، قائلًا: "البنت باستني في بوقي وأنا معرفهاش، ومسحت بوقي فورًا".

كما حرص راغب علامة على التواصل مع الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، من خلال رسالة صوتية أكد فيها احترامه الشديد لمصر وشعبها، مشددًا على أن ما حدث لم يكن عن عمد، وأن الصورة التي تم تداولها "خادعة".

وقال: "مصر بلدي الثاني وبلد الفن الكبير، ولن أقبل أي سوء فهم بيني وبين نقابة الموسيقيين التي أعتبرها بيتي الثاني".

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