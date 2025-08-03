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رياضة

كلام نهائي، حضور مباريات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين بـ"الدعوات المجانية"

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، تخصيص دعوات مجانية لحضور مباريات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، المقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري بالقاهرة.

وقرر مسئولو اتحاد كرة اليد السماح لحاملي كارنيهات الاتحاد من لاعبين ومدربين وإداريين بحضور المباريات، بالإضافة لحضور الجماهير الحاملين لبطاقات التعريف "فان آي دي"، وإرسال دعوات مجانية للناشئين والبراعم ولاعبي الأندية والجماهير من أجل دعم وتشجيع المنتخب الوطني.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

وتشهد بطولة العالم مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وجاءت مجموعات بطولة العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – المغرب – سويسرا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة:  صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين - المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

4 حكام مصريين في بطولة العالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد قائمة الحكام المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة العالم للناشئين، خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس المقبل بالقاهرة.

وشهد قرار الاتحاد الدولي اختيار 44 حكما من بينهم 4 مصريين، وهم:

الطاقم الأول: هايدي السعيد - ياسمينا السعيد.

الطاقم الثاني: محمود البلتاجي - حمدي ناصر.

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