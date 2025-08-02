اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالفيوم بنظام البوكليت

تنطلق اليوم السبت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، العام الدراسي 2025/2024، حيث يؤدي طلاب الدور الثاني الامتحان اليوم السبت في اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، بنظام البوكليت.

متابعة تسليم أوراق البوكليت

وتابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أعمال مركز توزيع أسئلة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، من المطبعة السرية، وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وصول أوراق الأسئلة للجان سير الامتحانات بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية

الالتزام بخطوط سير أوراق الأسئلة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الالتزام بخطوط السير، والانضباط فى العمل، خلال تسليم مظاريف الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات، على مستوى الإدارات التعليمية، في الوقت المحدد، لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بتوزيع الأسئلة على لجان سير الامتحانات طوال أيام الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

يذكر أنه كان قد تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 76 ألفًا و726 طالبًا وطالبة، نجح منهم 80,56 %، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالبًا وطالبة نجاح منهم 72,8 %، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" بلغت نسبة النجاح 95,8 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 66,7 %.

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