60 لجنة تستعد لاستقبال 194 ألف مواطن بانتخابات الشيوخ في الوادي الجديد

أنهت مختلف القطاعات المعنية بمحافظة الوادي الجديد، استعداداتها التنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري، وسط توفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.

وأكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفق بيان رسمي أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، انتهاء استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، والمقرر عقدها يومي ٤ و٥ أغسطس الجاري، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الاقتراع وتمكين الناخبين من أداء الاستحقاق الوطني بنظام وهدوء.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة يبلغ ١٩٤ ألف ٣٥٠ ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم ٦٠ لجنةً فرعية و٦٠مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

كما شدّد محافظ الوادي الجديد، على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

وأكد المحافظ، على تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين على كل مكونات العملية الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالمناطق والطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

وناشد جميع مواطني الوادي الجديد، ممن لهم حق التصويت بالانتخابات بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني؛ لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.



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