إطلاق 6 مبادرات تنموية بالوادي الجديد، والزملوط يبحث دعم صندوق الخدمة

ترأس الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، لمتابعة ميزانية الصندوق وأوجه الإنفاق ودعم موارد الصندوق، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أبرزها:

◼️ إطلاق مبادرة للتوسع في إحلال الطاقة الشمسية المنازل بتمويل من الصندوق وقروض ميسرة للعاملين بالجهاز الحكومي كمرحلة أولى.

◼️البدء في تطبيق نموذج للقرى الخضراء من خلال إحلال استخدام الطاقة الشمسية بكافة المباني الحكومية والخدمية والإنارة العامة بالقرية.

◼️حصر إيرادات الصندوق بالمراكز وتحديد نسبة للإنفاق على احتياجات كل مركز.

◼️تخصيص 10 ملايين جنيه لصالح مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لاستكمال أعمال الإنشاءات بفرع مركز الداخلة والتجهيزات المطلوبة بفرع الخارجة.

◼️ دعم تمويل مبادرة المحافظة لإحلال الطاقة الشمسية بالمساجد والمدارس، وتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه.

◼️ توفير أجهزة كهربائية ومنزلية للعاملين بالقطاع الحكومي بأسعار مخفضة دون هامش ربح، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

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