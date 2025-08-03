الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الزملوط يطلق مبادرات وصناديق لخدمة أهالي الوادي الجديد

اجتماع محافظ الوادي
اجتماع محافظ الوادي الجديد مع الأهالي، ڤيتو

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفعيل مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة"، وتشكيل لجان متخصصة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأوقاف.

جاء ذلك خلال عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً مع المواطنين، بمسجد الشافعي بحي السلخانة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مطالب الأهالي وتعزيز دور المساجد في خدمة المجتمع، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بعدد من التوصيات، أبرزها:
▪️ تفعيل مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة"، وتشكيل لجان متخصصة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأوقاف.

▪️ تكليف مركز الخارجة بالتنسيق مع الكهرباء بإعداد مقايسة تقديرية لتركيب عداد إنارة لمسجد الشافعي.

▪️ تفعيل صناديق "واستبقوا الخيرات" بالمساجد، على أن تُستخدم حصيلتها في تغطية مصروفات التشغيل والصيانة، وتغطية استهلاك الكهرباء.

▪️ دراسة تخصيص قطعة أرض لجمعية "أسرة رسالة" بحي السبط الشرقي، لإنشاء مقر للجمعية، مع مراعاة الالتزام بالمدة المحددة، وسحب الأرض حال عدم استغلالها.

▪️ توجيه مديرية الطرق بالانتهاء من أعمال رصف شوارع حي جنوب المروة والسلخانة، إلى جانب رصف شارع المسجد بدءً  من الطريق الرئيسي مرورًا بالمسجد.

▪️ التنسيق مع قطاع الري لمتابعة أعمال صيانة بئر (٢٨) بمنطقة عين السلام وضمان تشغيله بصورة منتظمة لخدمة المنطقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استهلاك الكهرباء اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد المساجد الوحدات المحلية قطاع الري مدينة الخارجة

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2025، الرابط الرسمي

درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

الموز وصل 70 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

السبيط بـ 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

زلزال بقوة 3 درجات يضرب نيويورك

مصرع 4 أشخاص دهسا أسفل عجلات قطار في جرجا بسوهاج (صور)

القبض على التيك توكر شاكر بكافيه في القاهرة الجديدة

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

السبيط بـ 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد القبض عليه بأحد الكافيهات.. من هو دنجوان التيك توك محمد شاكر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads