السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يعلن حل مشكلة انقطاع الكهرباء بالفرافرة

مولد الكهرباء، ڤيتو
مولد الكهرباء، ڤيتو

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بمركز الفرافرة من خلال تركيب وتشغيل مولد بقدرة ٢ ميجاوات، ودخول وحدة توليد مؤجرة جديدة بقدرة ١٤٠٠ ك.و الخدمة بمجمع كهرباء الفرافرة، دون تسجيل أي حالات فصل أو تخفيف أحمال.

وأشار المحافظ إلى وصول مولد كاتربيلر بقدرة ٤٠٠ ك.و إلى مجمع كهرباء الثمانين بمركز باريس، بالإضافة إلى محول احتياط بقدرة ٥٠٠ ك.ف.أ، مؤكدًا على استمرار جهود دعم واستقرار التغذية الكهربائية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، من خلال توفير المعدات اللازمة والدعم الفني لضمان انتظام الخدمة وتفادي تأثير الأحمال المرتفعة، وتعزيز الربط بين المحولات ولوحات التوزيع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتدخل عند الحاجة.

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