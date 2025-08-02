قرارات وتوصيات خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان بالوادي الجديد، تعرف عليها

عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على جاهزية كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتنسيق لتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من أداء واجبهم الوطني بأمن ونظام.

كما وجّه محافظ الوادي الجديد، بتفعيل مبادرات زكاة الزروع بالتزامن مع مواسم حصاد التمور والقمح؛ لدعم قيم التكافل، وتخصيص عائدها لتنفيذ خدمات عامة للمواطنين بالقرى والمدن.

من ناحية أخرى، أصدر المحافظ عددًا من القرارات جاء أهمها:

رفع كفاءة مبنى جريدة الجمهورية وتجهيزه كوحدات إدارية وسكنية وطرحها بالمزاد.

حصر كافة الأصول الثابتة التابعة للصندوق وعرض موقف استغلالها وطرح الشاغر منها لدعم موارد الصندوق.

عرض موقف سداد رسوم المنازل والأراضي الزراعية بقرى بشائر الخير ومدى جدية المنتفعين واستفادتهم منها.

تخصيص المحال التجارية الكائنة بسور فندق الخارجة لصالح الصندوق، وطرحها للإيجار أو البيع.

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