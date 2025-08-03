تنسيق الجامعات 2025 الإسكندرية: الحد الأدنى للمرحلة الثانية والأعداد المطلوبة

تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

جرت العادة أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة كل عام، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.

ومن المتوقع أن يعلن وزير التعليم العالي خلال المؤتمر، موعد انطلاق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، والمدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية، بداية من موعد فتح موقع التنسيق أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم وحتى موعد إغلاقه.

كما يعلن وزير التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، لطلاب الثانوية العامة، بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، والأعداد المقرر تسجيلها بالمرحلة في كل شعبة وكل نظام.

بالإضافة لذلك، تعلن وزارة التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة في كليات المرحلة الأولى، والكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية.

وانتهت أمس السبت 2 أغسطس 2025، المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، حيث أغلق موقع التنسيق في السابعة من مساء السبت، باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب.

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

ومن المنتظر أن يعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي يحضره الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

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