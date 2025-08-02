السبت 02 أغسطس 2025
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تنسيق الجامعات 2025، التعليم العالي تعلن غدا نتيجة المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025 ، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتنظم الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة، ظهر غد الأحد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

موعد إغلاق التسجيل فى المرحلة الأولى من التنسيق

ويغلق موقع التنسيق الإلكتروني في السابعة من مساء اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث بدأ التسجيل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 يوليو 2025.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الادنى للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم ورياضة وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا
الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا
الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا
وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا
الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا
الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 %  بإجمالي 527 طالب 
ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.
ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

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