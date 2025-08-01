تنسيق الجامعات 2025، موعد إعلان المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2025.. تنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، خلال ساعات قليلة، ويبدأ بعدها الطلاب في التساؤل حول موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الكليات الحكومية 2025.

وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 يوليو 2025، وتنتهي في السبت الموافق 2 أغسطس الجاري، في حال لم تعلن وزارة التعليم العالي عن مد فترة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق يوما إضافيا.

ومن المتعارف عليه، أن وزارة التعليم العالي، تعلن سنويا مد فترة تسجيل الرغبات في كل مرحلة من مراحل التنسيق 24 ساعة إضافية، لكي تعطي فرصة أخيرة للطلاب لتسجيل رغباتهم.

موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية

عقب انتهاء التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق في مؤتمر صحفي، خلال 48 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات على الموقع.

وأثناء المؤتمر، يعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، بالإضافة إلى المدة الزمنية المحددة للمرحلة، بداية من موعد باب التسجيل لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، على موقع التنسيق، وحتى موعد إغلاقه.

ومن المتوقع أن تنظم وزارة التعليم العالي، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية 2025، وكذلك إعلان موعد المرحلة الثانية من التنسيق لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، في منتصف الأسبوع المقبل.

تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية

كما تعلن الوزارة، خلال المؤتمرات، الكليات المتبقية لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، والأماكن الشاغرة بكل كلية، بحيث يعرف طلاب الثانوية العامة، بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث، علمي علوم، وعلمي رياضة، وادبي، ماهي الكليات المتاحة لهم.

وعقب الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025، تعلن الوزارة عن فتح مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية معا.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث، علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

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