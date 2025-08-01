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تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية، إرشادات مهمة للطلاب قبل تسجيل الرغبات

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية، فيتو
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تنسيق الثانوية العامة 2025، تعلن وزارة التعليم العالي، خلال ساعات نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، بالإضافة إلى الحد الأدنى للمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة 2025.

كما تعلن الوزارة، خلال مؤتمر صحفي للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، المدة الزمنية المحددة للمرحلة، بداية من فتح باب التسجيل على موقع التنسيق، وموعد إغلاقه.

ويترقب الطلاب، تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية، وإعلان الكليات المتبقية من المرحلة الأولى، والأماكن الشاغرة بها، والفرص المتاحة للطلاب بالجامعات الحكومية.

موعد إعلان المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025

تنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، غدا السبت، حيث يغلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساء السبت 2 أغسطس 2025، في حال لم تمد وزارة التعليم العالي باب التسجيل يوما إضافيا، لتبدأ بعدها مرحلة إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

ومن المنتظر أن تحدد الوزارة موعد المؤتمر الصحفي السنوي، للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، في غضون 48 ساعة من غلق باب التسجيل على الموقع التنسيق، ووفقا للمدة الزمنية المحددة لتسجيل الرغبات في موقع التنسيق، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق منتصف الأسبوع القادم.

وخلال المؤتمر، يعلن وزير التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية، وموعد انطلاقها.

 

إرشادات هامة لطلاب المرحلة الثانية قبل تسجيل الرغبات في موقع التنسيق

هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب أن يكون الطالب على دراية بها، قبل التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية، وهي كالتالي:

  • يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
  • ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.
  • يجب الحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.
  • ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) من هنـــــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام) من هنـــــــــــــــــا.

 حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إكس) من هنـــــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز)من هنـــــــــــــــا.

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