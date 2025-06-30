"KPOP Demon Hunters" يدخل قائمة بيلبورد 200 لأول مرة في تاريخ الموسيقى التصويرية

حققت الموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة الجديد على Netflix المعنون بـ "KPOP Demon Hunters" إنجازًا لافتًا بدخولها قائمة أفضل 10 ألبومات ضمن تصنيف بيلبورد 200، وذلك قبل طرحها كقرص مادي.

وأعلنت مجلة بيلبورد في 29 يونيو بالتوقيت المحلي أن الموسيقى التصويرية احتلت المرتبة الثامنة في قائمة الألبومات الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، ويُعد هذا الظهور هو الأول لموسيقى تصويرية في قائمة بيلبورد 200 خلال عام 2025، وكانت آخر موسيقى تصويرية دخلت قائمة العشرة الأوائل هي موسيقى فيلم "Wicked" التي صدرت في عام 2024، وظلت الموسيقى التصويرية الوحيدة المتواجدة في المراكز العشرة الأولى خلال عام 2025 حتى هذا الأسبوع.

وفقًا لـ Luminate (المعروفة سابقًا باسم Nielsen Music)، جمعت الموسيقى التصويرية "KPOP Demon Hunters" ما مجموعه 31,000 وحدة ألبوم مكافئة خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو، وتضمن هذا الإجمالي 3,000 عملية بيع ألبوم تقليدية، حيث كان الألبوم متاحًا فقط للشراء كتنزيل رقمي في غياب أي إصدار مادي. كما حقق الألبوم 1,000 وحدة مكافئة للمسار (TEA) في أسبوعه الأول.

تجدر الإشارة إلى أن الموسيقى التصويرية لفيلم "KPOP Demon Hunters" تتضمن أغنية أصلية للمغنيات Jeongyeon وJihyo وChaeyoung من فرقة Twice، بالإضافة إلى أحدث أغنية كورية للفرقة بعنوان "Strategy"، إلى جانب أغانٍ أخرى شارك في كتابتها ممثلون في الفيلم.

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