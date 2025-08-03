الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

مديرة مديرية الصحة بالإسماعيلية تتفقد سير العمل بوحدة الكيلو 17 (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، مديرة مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، وحدة طب الأسرة الكيلو 17 التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية، يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة.  

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انضباط سير العمل 

استهدفت زيارة وكيل وزارة صحة الإسماعيلية للوحدة، الوقوف على انضباط سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

متابعة جودة الخدمات الصحية 

تابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جودة الخدمات الصحية المقدمة بوحدة الكيلو ١٧ الصحية،حيث تفقدت سير العمل بعيادة طب الأسرة وعيادة تنمية الأسرة. 

 

كما اطمأنت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية على انتظام صرف الوسائل للسيدات، وتابعت انتظام جلسة التطعيمات وتوافر الأمصال وكفاءة سلسلة التبريد. 
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو

مراجعة معدل تردد المواطنين على العيادة 

وراجعت معدَّل تردد المواطنين على مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة وفحص الامراض المزمنة للفريق الثابت والمتحرك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو

واستكملت بتفقد سير العمل بمكتب الصحة وعيادة العلاج الطبيعى وتواجد الفريق الطبي وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي بعيادة الأسنان،ثم تفقدت قسم الصيدلة واطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات. 

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

 

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الاسماعيلية وحدة الكيلو 17 الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إدارة القنطرة غرب الصحية اللائحة 75 لسنة 2024 مبادرة 100 مليون صحة

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