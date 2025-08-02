إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة وقع قبل قليل من عصر اليوم السبت، بطريق مصر الإسماعيلية الصحرواي بعد كارتة الاسماعيلية اتجاه الاسماعيلية.

اخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام 9493 ط ل م بطريق مصر الإسماعيلية الصحرواي بعد كارتة الاسماعيلية اتجاه الاسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم المستشفى.

وتبين أن المصابين هم كل من محمد علاء بدر الدين 22 عاما اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محسن عليوه وهبي 22 عاما مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

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