الأهلي يواجه بتروجت وديا اليوم

يلتقي الأهلي نظيره بتروجت وديا في التاسعة مساء اليوم على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق لانطلاقة الموسم الجديد.

كما يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، مباراة ودية أخرى أمام الفريق الأول بالنادي الأهلي، في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال الشباب، المقرر انطلاق فعالياته بدولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، فيما يستعد الأهلي لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأهلي

تنطلق مباراة منتخب الشباب تحت 20 سنة، أمام الأهلي في تمام السادسة مساء، ويحتضنها استاد السلام.

يذكر أن مباراتي الأهلي ومنتخب الشباب وأيضا الأهلي بتروجت لن تنقل تليفزيونونيا بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو.

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