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رياضة

بزيادة 100 ألف دولار سنويا، تفاصيل العرض النهائي لتجديد عقد ديانج مع الأهلي

اليو ديانج، فيتو
اليو ديانج، فيتو

رحب أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بتجديد عقده مع النادي خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت معه، لا سيما أن اللاعب يرغب في اللعب أساسيًا خلال المرحلة المقبلة، حيث يرى أنه تعرض لظلم شديد خلال وجود المدرب السابق مارسيل كولر.

 

وقال أمير هشام عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "المفاوضات تسير بشكل جيد بين الأهلي وأليو ديانج، والنادي عرض على اللاعب مليون دولار في الموسم الواحد، خصوصا أنه يحصل حاليا على مقابل مالي لا يتجاوز الـ700 ألف دولار.

عرض الأهلي لديانج مقابل تجديد عقده 

وأضاف: "الأهلي عرض على ديانج زيادة سنوية قدرها 100 ألف دولار، بحيث يحصل في الموسم الأول على مليون دولار، ثم الموسم الثاني 1.1 مليون دولار، ثم الموسم الثالث 1.2 مليون دولار. وهو أقصى مبلغ يمكن أن يدفعه النادي.

وواصل: ديانج طلب الحديث مع وكيله أحمد يحيى، من أجل حسم ملف التجديد، والملف قريب من الحسم، ويحيى تولى وكالة اللاعب المالي منذ فترة قريبة للغاية.

وزاد: “ديانج أبلغ محمد يوسف المدير الرياضي في معسكر تونس، برغبته في الاستمرار مع النادي الأهلي، لكنه يرغب في اللعب أساسيا، لذلك كان يفضل اللاعب في تأجيل حسم الملف لحين معرفة رؤية المدير الفني خوسيه ريبيرو ومدى إمكانية مشاركته بصفة مستمرة”.

وأتم: “وفقًا لتأكيدات يوسف لمسئولى النادي، فإن جلسات التفاوض مع ديانج تسير بشكل إيجابي للغاية”.

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