33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب ونبيه يشيد بالروح القتالية (صور)

عاد منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم إلى تدريباته خلال معسكره المفتوح الجاري فى مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر والذى انطلق مجددا اليوم بعد فترة راحة استمرت أيام فى إطار التجهيز والتحضير الجاد لكأس العالم للشباب فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر والذى يشارك فيه احفاد الفراعنة ضمن مجموعة تضم: تشيلي واليابان وايرلندا.

33 لاعبا في معسكر منتخب الشباب

وضمت قائمة منتخب الشباب تحت 20 سنة التى أعلنها الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب ٣٣ لاعبا هم : عبد المنعم تامر واحمد وهب واحمد منشاوي ومحمد ريشه فى حراسة المرمي ومحمد ابراهيم ومحمد عوض واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية وعبد الحميد احمد ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف سفاجا ورضوان حمزاوي وعلى ايهاب وكريم احمد ومحمد عبد الله وعمر معوض وحامد عبد الله واحمد شرف ومحمود صلاح وياسين عاطف واحمد ناجي ويوسف صابر وادهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر وأيمن امير.

منتخب الشباب يعدد مكاسب وديتي الكويت

وكان منتخب الشباب قد بدأ الاستعداد منذ أسابيع وتخلل المعسكر مباراتان وديتان مع منتخب الكويت الأوليمبي فاز فى الأولى وتعادل فى الثانية وقام خلالهما الجهاز الفني بتجربة مجموعة كبيرة من اللاعبين قبل الاستقرار على المجموعة الحالية.

وأشاد الكابتن أسامة نبيه بالروح القتالية والحماس والإصرار الذى يسيطر على تدريبات الفراعنة فى ظل رغبة اللاعبين فى تقديم أوراق اعتمادهم بالتشكيل الأساسي بالمونديال وهو الحلم الذى يداعب خيال الجميع.

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