الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

موعد مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، مباراة ودية أمام الفريق الأول بالنادي الأهلي، في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال الشباب، المقرر انطلاق فعالياته بدولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، فيما يستعد الأهلي لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأهلي

تنطلق مباراة منتخب الشباب تحت 20 سنة، أمام الأهلي في تمام السادسة مساء، ويحتضنها استاد السلام. 

يذكر أن مباراة الأهلي ومنتخب الشباب لن تنقل تليفزيونونيا بناء على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو. 

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