أخبار مصر اليوم.. الوطنية للانتخابات: فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الهيئة الوطنية للانتخابات: بدء إجراءات فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي إجراءات الفرز والحصر العددي بعد الانتهاء من عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج.



ومن المقرر أن تفتح لجان الاقتراع أبوابها في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، لتكتمل بذلك عملية التصويت في جميع اللجان الانتخابية بالخارج، وعددها 117 لجنة في 136 دولة حول العالم.



وأوضحت أن بعض اللجان الانتخابية بدأت بالفعل في إغلاق أبوابها مع انتهاء موعد التصويت، وبدأت 13 لجنة حتى الآن في عمليات الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين.



وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بعد انتهاء اليوم الثاني للاقتراع في انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ بالخارج، تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج بأعمال الفرز والحصر العددي لكل نظام من نظامي الاقتراع على حدة لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة تحت إشراف رئيس اللجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر في وجود من تواجد من ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.



ويحرر محضر مستقل بإجراءات الفرز لكل دائرة من النظام الفردي ومحضر إجراءات فرز مجمع لنظام القوائم، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وتوضع بطاقات الانتخاب المستخدمة لكل دائرة (فردي / قوائم) على حدة في مظروف أو أكثر، ويغلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة.

وتقوم البعثات بإرسال نماذج ومحاضر إجراءات الفرز الخاصة بكل دائرة (فردي / قوائم) إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لتبدأ في اتخاذ إجراءاتها.

ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب لكل نظام من نظامي الانتخاب ( فردي / قوائم )، وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع المستخدمة لكل دائرة ( فردي / قوائم )، وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية.

توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء لمنع تجدد خروج المحطات عن العمل

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باستمرار العمل فى إطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف تجنبا لخروج المحطات عن العمل.





وذلك خلال اجتماع عقده مع قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة.



واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، الموقف داخل كل شركة بما يوضح معدلات الأداء، ومدى التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل المرحلية برفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ ومتابعة كفاءة التشغيل على مستوى كل شركة، ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد الفني والتجاري والآليات الخاصة بالرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمة لائقة، والتواصل الدائم مع المواطنين، لمتابعة استقرار التغذية وتلبية الاحتياجات الكهربائية بأعلى معايير الجودة وتحسين كفاءة الشبكة، وكذلك تم استعراض آليات بحث شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة لخدمات المواطنين بالوزارة، والتأكيد على دقة القراءات فى إطار برنامج القراءة الموحد، والمراجعة الدورية على العدادات، واستكمال تركيب العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها بالإضافة إلى تكثيف أعمال الضبطية القضائية للمرور على الهندسات الأكثر فقدًا ومواجهة سرقات التيار الكهربائي.



وعلى صعيد شركات إنتاج الكهرباء، تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل ومجريات التشغيل والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة لمنع العطل وكيفية التعامل معه من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لكافة فرق العمل المعنية، وكذلك تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد، وشمل الاجتماع أنظمة الصيانة وبرنامج الربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آليًا، وبرامج الصيانة الاستباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال والحرص على وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار التى يستغرق الحصول عليها وقتا طويلا، وتم تناول الملاحظات التى تم تسجيلها من قبل لجان المرور والتعامل معها وتلافيها لتحسين معدلات أداء محطات توليد الكهرباء، وكذلك الموقف الفعلي وإجمالى الطاقة المولدة.



وأكد وزير الكهرباء علي أهمية المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ مشروعات دعم الشبكة الموحدة، ومجريات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، سيما المشروعات القومية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أهمية التنسيق والتعاون والعمل بروح الفريق بين كافة أطراف المنظومة الكهربائية، مشيدا بتكاتف الجهود والتنسيق والتعاون من قبل الشركات التابعة خلال عطل الكوابل المغذية لـمحطة محولات جزيرة الدهب، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وضمان الاستدامة والاستمرارية.

وزير الري: مصر من أكثر الدول المهددة بالتغيرات المناخية



أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أن الدولة قادرة على تحديد أنواع المحاصيل الزراعية بدقة بما يتناسب مع التصرفات المائية المطلوبة لكل محصول، موضحًا أنه يتم احتساب مساحات الأراضي الزراعية وأنواع المحاصيل بدقة، وفق توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على كل نقطة مياه.



وأوضح خلال حديثه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يتم استغلال الفائض المائي الناتج عن تحسين الإدارة في الأراضي القديمة لصالح المشروعات الزراعية الجديدة، مشيرًا إلى أن فاقد المياه كان مرتفعًا في الماضي بسبب الإهمال في غلق بوابات الترع، إلا أن الوزارة نجحت مؤخرًا في التحكم بهذا الفاقد عبر إصلاح بوابات الترع وتحسين كفاءة إدارتها.

نظام مناوبات المياه

وأضاف وزير الري أن نظام مناوبات المياه يتيح توفير المياه في الأوقات المناسبة وبالكميات المحددة، لضمان وصولها لجميع المناطق، مشددًا على وجود تنسيق يومي بين وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة لتحديد المستهدف من أنواع الزراعات كل عام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

حماية الشواطئ من الغرق

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تُعد من أكثر الدول المهددة بتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يستلزم تنفيذ أعمال حماية متطورة للشواطئ للحفاظ على الأصول التاريخية والمناطق الساحلية.

وأوضح سويلم أنه تم تنفيذ إجراءات حماية متقدمة لعدد من المواقع الهامة، مشيرًا إلى أن قلعة قايتباي بالإسكندرية كانت مهددة بالانهيار، لكن الوزارة نفذت مشروعات حماية شاطئية حالت دون تعرضها لأي أضرار.



وشدد وزير الري على أن الدولة مستمرة في خططها لمواجهة مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر والنحر الساحلي، عبر مشروعات هندسية متطورة، بما يضمن الحفاظ على المناطق الأثرية والسياحية والبنية التحتية في المدن الساحلية.

وزير الري يوجه رسالة قوية لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر لو كانت تمتلك وفرة مائية مماثلة لما في أوروبا، لتمكنت من زراعة الصحراء بأكملها، موضحًا أن الأراضي الصحراوية المصرية خصبة وقابلة للزراعة بمجرد توفير المياه اللازمة لها، وأن زراعة الصحراء تمثل الخيار الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



وأوضح سويلم، خلال تصريحات ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة تعالج مياه الري في دلتا النيل، وتقوم بمعالجة ثلاثية للمياه لاستخدامها في الزراعة، لافتًا إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخدامًا لإعادة تدوير المياه.



وأضاف: "منذ عامين كنا نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه، وخلال الشهور المقبلة سنصل إلى 26 مليار متر مكعب"، مشيرًا إلى أن هذه القفزة السريعة تأتي ضمن جهود الدولة لمواجهة الشح المائي، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه نحو 500 متر مكعب سنويًا، مقارنة بالمعدل الدولي للفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب.



وأشار وزير الري إلى أن مصر تنفذ مشروعات مائية عملاقة في دول حوض النيل، منها تنزانيا والكونغو وجنوب السودان، مؤكدًا أن العلاقات المائية مع دول النيل الجنوبي جيدة، لكنها متوترة مع إثيوبيا نتيجة التصرفات الأحادية التي تمارسها الأخيرة بشأن سد النهضة.



وشدد سويلم على ضرورة أن تغير إثيوبيا استراتيجيتها، وتلتزم بالقانون الدولي، وتعترف بحقوق مصر المائية، محذرًا من أن إقامة مشروعات ضخمة في أعالي النيل دون تنسيق يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري، مضيفًا: "علينا أن نكون واعين ونحاسب ونتابع عن كثب ما يجري في سد إثيوبيا".

لا يري في مصر، كسوف جزئي للشمس في سبتمبر المقبل



كسوف الشمس، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية عن أن العالم سيشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم الأحد 21 سبتمبر، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريا، ويمكن رؤيته من " نيوزيلندا، المحيط الهادي، والقارة القطبية الجنوبية".



وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه عند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 85.5% من قرص الشمس.



وسوف يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات وأربعة وعشرون دقيقة ولايمكن رؤيته فى مصر، ويكون الكسوف الجزئى للشمس التالى فى 14 يناير 2029 م.

وأكد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن العالم سيشهد كسوف كلى للشمس فى 2 أغسطس 2027 , وفى ذلك اليوم سيحجب القمر قرص الشمس بالكامل لمدة تصل إلى 6 دقائق و22 ثانية ليكون بذلك أطول كسوف كلي للشمس يشاهد على اليابسة في هذا القرن ولن يتكرر كسوف أطول منه حتى عام 2114.

وقال إن الحدث الفلكي المرتقب والذي أصبح يعرف عالميًا باسم "كسوف القرن" سيعبر 11 دولة بدءًا من إسبانيا ثم المغرب الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، السعودية، اليمن، واخيرًا الصومال مشكلًا ظلًا بعرض نحو 258 كيلومترًا يمتد لأكثر من 14,500 كيلومتر على سطح الأرض.



و ستتحول السماء إلى مشهد ليلي حيث تختفي الشمس وتظهر النجوم وتنخفض درجات الحرارة فجأة لعدة دقائق وسينقلب النهار إلى ليل.

رئيس قناة السويس: فقدنا 60% من العائد الدولاري بسبب الحرب على غزة

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن خسائر غير مسبوقة تكبدتها القناة خلال العامين الماضيين، موضحًا أن الحرب الدائرة في قطاع غزة وما تشهده مناطق البحر الأحمر وباب المندب أثرت بشكل مباشر على حركة عبور السفن.



وقال ربيع، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن قناة السويس خسرت نحو 55% من عدد السفن المارة سنويًا، و60% من العائد بالدولار، معتبرًا أن هذه النسب "كبيرة" وتسببت في معاناة مستمرة لهيئة قناة السويس.



ولفت أسامة ربيع، إلي أنه كان متوقعًا تحصيل إيرادات عبور السفن في قناة السويس حوالي 12 مليار دولار في 2024 ولكن بسبب الحرب والتوترات الإقليمية تم تحصيل 4 مليارات دولار فقط.

وأكد أن الاحتفال اليوم بذكرى تأمين قناة السويس يجسد قدرة الهيئة على الصمود في أصعب الظروف، مشددًا: "رغم الخسائر لا نستسلم، ونعمل على تطوير وتجديد الأسطول البحري وفتح مشروعات مياه وكباري، وهذا لا يحدث في كثير من دول العالم"، مضيفًا أن القناة التي يبلغ عمرها 153 عامًا ما زالت قادرة على مواجهة التحديات ومواصلة دورها الاستراتيجي العالمي.



غلق باب تسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات 2025 أمام طلاب المرحلة الأولى

أغلق موقع تنسيق الجامعات باب، تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات تمهيدا لإعلان النتيجة.



وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الادنى للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم ورياضة وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.



تنسيق الجامعات 2025، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتنظم الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة، ظهر غد الأحد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.



من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، عن الحد الأدنى لـ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والمدة الزمنية المحددة للمرحلة اعتبارا من موعد فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات وحتى موعد إغلاقه، غدا الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

ومن المتوقع، أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، منتصف الأسبوع الجاري، على أن ينتهي التسجيل مع بداية الأسبوع المقبل.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الأحد، حيث يسود طقس حار رطب أغلب أنحاء السواحل الشمالية، شديد الحرارة ر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 36



العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35, المحسوسة 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 36

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35



العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 35 , المحسوسة 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38



بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 37 , المحسوسة 39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 41

أسوان: درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42



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