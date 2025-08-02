السبت 02 أغسطس 2025
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أخبار مصر

وزير الري: مصر من أكثر الدول المهددة بالتغيرات المناخية

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الري، فيتو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أن الدولة قادرة على تحديد أنواع المحاصيل الزراعية بدقة بما يتناسب مع التصرفات المائية المطلوبة لكل محصول، موضحًا أنه يتم احتساب مساحات الأراضي الزراعية وأنواع المحاصيل بدقة، وفق توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على كل نقطة مياه.

 

حسن إدارة الموارد المائية

وأوضح خلال حديثه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يتم استغلال الفائض المائي الناتج عن تحسين الإدارة في الأراضي القديمة لصالح المشروعات الزراعية الجديدة، مشيرًا إلى أن فاقد المياه كان مرتفعًا في الماضي بسبب الإهمال في غلق بوابات الترع، إلا أن الوزارة نجحت مؤخرًا في التحكم بهذا الفاقد عبر إصلاح بوابات الترع وتحسين كفاءة إدارتها.

 

نظام مناوبات المياه

وأضاف وزير الري أن نظام مناوبات المياه يتيح توفير المياه في الأوقات المناسبة وبالكميات المحددة، لضمان وصولها لجميع المناطق، مشددًا على وجود تنسيق يومي بين وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة لتحديد المستهدف من أنواع الزراعات كل عام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

حماية الشواطئ من الغرق

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تُعد من أكثر الدول المهددة بتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يستلزم تنفيذ أعمال حماية متطورة للشواطئ للحفاظ على الأصول التاريخية والمناطق الساحلية.

وأوضح سويلم أنه تم تنفيذ إجراءات حماية متقدمة لعدد من المواقع الهامة، مشيرًا إلى أن قلعة قايتباي بالإسكندرية كانت مهددة بالانهيار، لكن الوزارة نفذت مشروعات حماية شاطئية حالت دون تعرضها لأي أضرار.

وشدد وزير الري على أن الدولة مستمرة في خططها لمواجهة مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر والنحر الساحلي، عبر مشروعات هندسية متطورة، بما يضمن الحفاظ على المناطق الأثرية والسياحية والبنية التحتية في المدن الساحلية.

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