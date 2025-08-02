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أخبار مصر

لا يري في مصر، كسوف جزئي للشمس في سبتمبر المقبل

كسوف جزئي للشمس،
كسوف جزئي للشمس، فيتو
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كسوف الشمس، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية عن أن العالم سيشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم الأحد 21 سبتمبر، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريا، ويمكن رؤيته من " نيوزيلندا، المحيط الهادي، والقارة القطبية الجنوبية".

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه عند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 85.5% من قرص الشمس.

 

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وسوف يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات وأربعة وعشرون دقيقة  ولايمكن رؤيته فى مصر، ويكون الكسوف الجزئى للشمس التالى فى 14 يناير 2029 م.

كسوف كلى للشمس

وأكد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن العالم سيشهد كسوف كلى للشمس فى 2أغسطس 2027 , وفى ذلك اليوم سيحجب القمر قرص الشمس بالكامل لمدة تصل إلى 6 دقائق و22 ثانية ليكون بذلك أطول كسوف كلي للشمس يشاهد على اليابسة في هذا القرن ولن يتكرر كسوف أطول منه حتى عام 2114.

وقال إن الحدث الفلكي المرتقب والذي أصبح يعرف عالميًا باسم "كسوف القرن" سيعبر 11 دولة بدءًا من إسبانيا ثم المغرب الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، السعودية، اليمن، واخيرًا الصومال مشكلًا ظلًا بعرض نحو 258 كيلومترًا يمتد لأكثر من 14,500 كيلومتر على سطح الأرض.

و ستتحول السماء إلى مشهد ليلي حيث تختفي الشمس وتظهر النجوم وتنخفض درجات الحرارة فجأة لعدة دقائق وسينقلب النهار إلى ليل.
 

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