غلق باب تسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات 2025 أمام طلاب المرحلة الأولى

أغلق موقع تنسيق الجامعات منذ قليل باب، تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات تمهيدا لإعلان النتيجة.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الادنى للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم ورياضة وأدبي، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

اختيار نوع الشهادة التي حصل عليها الطالب (الثانوية العامة).

قم بإدخال بياناتك رقم الجلوس والرقم القومي للطالب.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اضغط على زر "عرض النتيجة" لعرض النتيجة.

تنسيق الجامعات 2025 ، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتنظم الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة، ظهر غد الأحد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، عن الحد الأدنى لـ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والمدة الزمنية المحددة للمرحلة اعتبارا من موعد فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات وحتى موعد إغلاقه، غدا الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

ومن المتوقع، أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، منتصف الأسبوع الجاري، على أن ينتهي التسجيل مع بداية الأسبوع المقبل.

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