السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال يلغي زيارته إلى واشنطن

زامير،فيتو
زامير،فيتو

أعلنت "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصادر: أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ألغى زيارة إلى واشنطن كانت مقررة الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن  زامير ربط توجهه إلى الولايات المتحدة بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة  يمكن من  إبرام صفقة شاملة.

المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة

وقبل وقت سابق زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن "المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة" ما لم يطلق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري اليوم السبت: "في تقديري سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة". 

وجاء في البيان أن زامير “ أجرى زيارة ميدانية لتقييم للوضع أمس الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش”.

وأضاف: "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا، والانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".

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