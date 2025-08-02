وزير الخارجية الفرنسي: يجب نزع سلاح حماس وإقصاءها من حكم غزة

قال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي: يجب أن تنتهي محنة الرهائن في غزة وأن يطلق سراحهم دون قيد أو شرط.

وأضاف: يجب نزع سلاح حماس وإقصاءها من حكم غزة، كما يجب ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل واسع.

وقبل وقت سابق قال السيناتور كريس فان هولين عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الأزمة الإنسانية في غزة انتقلت من كونها مروعة إلى جحيم على الأرض.

وتابع: على حكومة نتنياهو السماح باستئناف نظام توزيع المساعدات بقيادة الأمم المتحدة.



وأشار إلى أن الأطفال في غزة يتضورون جوعا وسكان القطاع على حافة مجاعة شاملة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، إن 60 ألفا يتظاهرون وسط تل أبيب الآن مطالبين بإبرام صفقة لإعادة الرهائن.

مظاهرات وسط تل أبيب للضغط على الحكومة لإنجاز صفقة تبادل

وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، بتظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

من يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، إن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتوصل لاتفاق لعودة المحتجزين، غير واقعية.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنه من الممكن إعادة جميع أبنائنا مقابل إنهاء الحرب، فتوسيع العملية العسكرية في غزة هو حكم بالموت على أبنائنا، لذا ندعو إلى الخروج للشارع فلا يمكن إعادة أبنائنا دون ضغط حقيقي على الحكومة.

واختتمت: لا يمكن لإسرائيل أن تكون وطنا لليهود وهي تتخلى عنهم، ومن يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة.

المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة

وقبل وقت سابق زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن "المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة" ما لم يطلق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري اليوم السبت: "في تقديري سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة".

وجاء في البيان أن زامير “ أجرى زيارة ميدانية لتقييم للوضع أمس الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش”.

وأضاف: "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا، والانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.