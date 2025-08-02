السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين: توسيع العملية العسكرية في غزة حكم بالموت على أبنائنا

عائلات الأسري الإسرائيليين،فيتو
عائلات الأسري الإسرائيليين،فيتو

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، إن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتوصل لاتفاق لعودة المحتجزين، غير واقعية.

عائلات الأسرى الإسرائيليين: توسيع العملية العسكرية في غزة هو حكم بالموت على أبنائنا

 

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنه من الممكن إعادة جميع أبنائنا مقابل إنهاء الحرب، فتوسيع العملية العسكرية في غزة هو حكم بالموت على أبنائنا، لذا ندعو إلى الخروج للشارع فلا يمكن إعادة أبنائنا دون ضغط حقيقي على الحكومة.

واختتمت: لا يمكن لإسرائيل أن تكون وطنا لليهود وهي تتخلى عنهم،  ومن يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة.

وقبل وقت سابق زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن "المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة" ما لم يطلق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري اليوم السبت: "في تقديري سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة". 

وجاء في البيان أن زامير “ أجرى زيارة ميدانية لتقييم للوضع أمس الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش”.

 وأضاف: "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا، والانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".

قطاع غزة يواجه خطر مجاعة شاملة

وبعد حوالى 22 شهرًا من الحرب يواجه  قطاع غزة خطر "مجاعة شاملة" حسب الأمم المتحدة، خاصةً أن سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، والذين يعتمدون على المساعدات يعيشون في ظل حصار إسرائيلي مُحكم.

وقال رئيس الأركان إن "الحملة الحالية من الاتهامات الزائفة بالمجاعة، مفتعلة ومحاولة متعمدة ومخطط لها وكاذبة لاتهام جيش أخلاقي بارتكاب جرائم حرب".

وشدد على أن "حركة حماس هي المسؤولة عن قتل سكان قطاع غزة، ومعاناتهم".

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