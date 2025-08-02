إعلام عبري: مظاهرات وسط تل أبيب للضغط على الحكومة لإنجاز صفقة تبادل

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، بتظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

من يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، إن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتوصل لاتفاق لعودة المحتجزين، غير واقعية.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنه من الممكن إعادة جميع أبنائنا مقابل إنهاء الحرب، فتوسيع العملية العسكرية في غزة هو حكم بالموت على أبنائنا، لذا ندعو إلى الخروج للشارع فلا يمكن إعادة أبنائنا دون ضغط حقيقي على الحكومة.

واختتمت: لا يمكن لإسرائيل أن تكون وطنا لليهود وهي تتخلى عنهم، ومن يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة.

المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة

وقبل وقت سابق زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن "المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة" ما لم يطلق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري اليوم السبت: "في تقديري سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة".

وجاء في البيان أن زامير “ أجرى زيارة ميدانية لتقييم للوضع أمس الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش”.

وأضاف: "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا، والانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".

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