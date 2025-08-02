السبت 02 أغسطس 2025
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فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة طفلة من تشوه خطير بالعمود الفقري

إنقاذ طفلة من تشوه
إنقاذ طفلة من تشوه في العمود الفقري، فيتو

نجح فريق طبي بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من تشوه خطير في العمود الفقري.

ويأتي ذلك استكمالا للنجاحات الطبية التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الحميد مرسي مدير مستشفى الإصابات، والدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم جراحة العظام.

إصابة طفلة بتحدب شديد وصل إلى 85 درجة نتيجة لدرن فقري


كان مستشفى الإصابات قد استقبل طفلة تعاني من تحدب شديد وصل إلى 85 درجة نتيجة لدرن فقري سابق، وهو ما كان يهدد حركتها ونموها بشكل طبيعي.

كان التشوه ناتجا عن درن في العمود الفقري، وقد زاد الأمر تعقيدا بسبب وجود جراحة سابقة، أجريت لها بإحدى المستشفيات، لتثبيت الفقرات بواسطة مسامير وأعمدة وقفص معدني، والتئام كامل للفقرات في وضع معيب، مما أدى إلى حدوث تحدب واعوجاج حاد في الفقرات الظهرية. 

 

وعلى الفور قرر فريق جامعة أسيوط الطبي والذي ضم كل من، الدكتور عمرو حاتم، مدرس جراحة العظام والعمود الفقري، والطبيب محمد خالد، مدرس مساعد بالقسم، والدكتور شادي نادي، أخصائي جراحة العظام والعمود الفقري، والطبيب خالد محسن، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب مينا مفدي، نائب بالقسم، والطبيب محمد جمال نائب بالقسم بإجراء جراحة دقيقة للغاية بسبب صغر سن الطفلة وشدة التشوه، لاستعدال التشوه مع تثبيت الفقرات بدقة. 

 

 وعاونهم فريق من قسم التخدير جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد رئيس القسم، وضم، الدكتور محمود فيصل، مدرس التخدير والعناية، والطبيب محمد رفعت، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب لؤي جمال، مدرس مساعد بالقسم، والطبيبة سارة جمال، نائب بالقسم، ومن هيئة التمريض، الأستاذة هاجر محي، والأستاذ محمد بدر، والأستاذ عمر مصطفى وقد تطلبت الجراحة تقييمات وقياسات معقدة لضمان تحقيق تصحيح كبير دون إلحاق ضرر بالأعصاب الطرفية. 

 

كما قام الفريق الطبي لجامعة أسيوط باستخدام جهاز مراقبة الأعصاب، وهو تقنية حديثة متقدمة لجراحات العمود الفقري، وتعد الأولى من نوعها بصعيد مصر، لإجراء شق عظمي لفقرتين من الفقرات الظهرية، واستعدال وتثبيت الفقرات بمسامير فقرات وأعمده وقفص كربوني، بالإضافة إلى ذلك، استخدم فريق التخدير تقنيات حديثة وغير تقليدية سمحت بالمراقبة الفسيولوجية اللحظية للأعصاب والعضلات طوال فترة العملية.

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وبفضل هذه الجهود من الفريق الطبي، تم تصحيح التشوه بنجاح، خرجت الطفلة من العملية في حالة مستقرة، وعادت إليها الحركة بصورة طبيعية.

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