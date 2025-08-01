مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في حادث إنقلاب دراجة بخارية، علي طريق قرية السرب - قرية اصلان الزراعي، بدائرة مركز شرطة طامية، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب دراجة بخارية علي الطريق الزراعي

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانقلاب دراجة بخارية، علي طريق قرية السرب - قرية اصلان الزراعي، بدائرة المركز، ما أسفر عن مصرع شاب، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية، مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن "محمد.ش.ع " 21 سنة، أصيب بنزيف في المخ، بسبب انقلاب دراجته البخارية، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، قبل وصوله إلى مستشفى طامية المركزي، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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