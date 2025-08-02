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رياضة

الأهلي يصارع الزمن لحسم أزمة رضا سليم

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

الدوري المصري، يصارع مسؤولو النادي الأهلي الزمن لحسم أزمة بيع أو إعارة المغربي رضا سليم الذي ينتظر تحديد محطته القادمة بعد استمرار خروجه من قائمة الفريق. 

ويرغب اللاعب في الحصول على نفس راتبه السنوي حال الرحيل إلى أحد الأندية الداخلية أو الخارجية، وتشهد الساعات القادمة مزيد من التفاصيل في هذا الملف. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة مودرن سبورت المقرر لها السبت القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الثامنة مساء السبت القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة

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