السماء فى أكتوبر.. كسوف حلقى للشمس.. ظهور خاص لقمر الصيد.. المريخ يقترن بالنجم بولوكس.. شهب الجباريات تزين ليلة 21.. والزهرة يقترن بأنتاريس

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن أبرز الظواهر الفلكية لشهر أكتوبر، حيث يشهد العالم كسوفا شمسيا حلقيا غدا 2 أكتوبر.

كسوف الشمس

وقال تادرس: إن كسوف الشمس عموما لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، لذلك يحدث هذا الكسوف في نفس يوم المحاق، لافتا إلى أن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر في منطقة الأوج (المنطقة البعيدة عن الأرض في المدار)، بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم مكونا حلقة النار كما يسمونه أو الكسوف الحلقي.



ويبدأ مسار الكسوف في المحيط الهادئ قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، ويتحرك عبر أجزاء من جنوب تشيلي والأرجنتين، كما سيتراءى هذا الكسوف جزئيا في معظم أنحاء جنوب أمريكا الجنوبية ولن يُرى فى مصر.

القمر والزهرة

ويتراءى القمر في يوم السبت 5 أكتوبر، مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية، كوكب الحب والجمال)، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب، أو نجد كوكب الزهرة مع القمر متجاورين في السماء، ويظلان هكذا حتى بداية غروبهما في الـ 8:00 مساء تقريبا.

القمر وقلب العقرب

وفي 7 أكتوبر يتراءى القمر مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة.

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء حيث يكون القمر جوار ذلك النجم، ويترافقان معا في السماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في الـ 9:00 مساء تقريبا.

وأنتاريس هو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية.



ويتراءى القمر في 10 أكتوبر في طور التربيع الأول، حيث يتراءى القمر في منتصف مساره في السماء وقت غروب الشمس تقريبا وتبلغ نسبة لمعانه 50%،علما بأن الجزء المضيء من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق، ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.

القمر وزحل

ويتراءى القمر في 14 أكتوبر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، حيث نراهما متجاورين بالسماء بعد غروب الشمس مباشرة، ويظلان متجاورين حتى بداية غروب المشهد في الـ 4:00 صباحا تقريبا من صباح اليوم التالي.

اكتمال القمر

ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.. ويشرق القمر في 17 أكتوبر بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.

قمر الصيد

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيد" لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التي تكون جاهزة للصيد فوق الأشجار، كما يُعرف أيضا باسم قمر السفر والترحال.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.



ويشرق كوكب المريخ (الكوكب الأحمر = كوكب الحرب) في 19 أكتوبر عند منتصف الليل تقريبا مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأم، حيث نراهما متجاورين في السماء باتجاه الشرق، ويظلان هكذا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

ويشرق القمر في ذلك 20 أكتوبر في الـ 8:00 مساء تقريبا مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة).

وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة اتجاه الشرق، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالي.

ويقع حشد الثريا على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ويتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هي 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة.

زخة شهب الجباريات Orionids

وتظهر زخة شهب الجباريات فى 21 أكتوبر، وهي من الزخات الشهابية المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي Halley التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

وأفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، ولكن قد يحجب ضوء القمر الأحدب بعض الشهب الخافتة في تلك الليلة.

وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار Orion وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

القمر والمريخ وبولوكس

ويشرق القمر في الـ 11:45 مساء تقريبا في 24 أكتوبر، مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الرابع بعيدا عن الشمس، ويشتهر بالكوكب الأحمر أو كوكب الحرب).

وفي نفس الوقت يكون القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأم، وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف، ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

ونرى هذا الاقتران الثلاثي الرائع بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

ويشرق القمر في 25 أكتوبر بعد الـ 1:00 صباحا تقريبا مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، ولكن لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير.

ويظل هذا الاقتران مرئيا بالتلسكوب حتى يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، علما بأن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 إذ تمكن من رؤية 40 نجما فقط.

الزهرة وأنتاريس

ويتراءى كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية = كوكب الحب والجمال) يوم 26 أكتوبر مقترنا مع النجم العملاق أنتاريس Antares أو قلب العقرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم.

ويظل هذا الاقتران مرئيا بالعين المجردة السليمة حتى غروب المشهد في الـ 7:50 مساء تقريبا، علما بأن أنتاريس (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس، ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.