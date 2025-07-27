وزير الخارجية عن مياه النيل: مصر ستتخذ كافة التدابير لحماية المقدرات الوجودية لشعبها

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، اليوم الأحد، حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات بمنطقة القرن الأفريقي، وليبيا، والأمن المائي المصري.

رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي اطلع نظيره الإيطالي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل بالقطاع.

وأبدى الوزير الإيطالي تقديره الكامل للجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار، وضمان نفاد المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما أبدى دعمه الكامل لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر ان تستضيفه مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدا مشاركة إيطاليا فيه.

وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة لممارسة الضغط المكثف من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الى قطاع غزة.

ملف نهر النيل والأمن المائي المصري

وأضاف المتحدث الرسمي، ان الاتصال تناول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام في ظل التوترات بالمنطقة، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، وفى ظل العلاقات القوية التي تربط بين القيادتين في البلدين.

كما تناول عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع نظيره الإيطالي على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومؤكدا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة

كما استعرض الوزيران الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية.

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