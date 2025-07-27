الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية عن مياه النيل: مصر ستتخذ كافة التدابير لحماية المقدرات الوجودية لشعبها

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الايطالي، فيتو

 جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، اليوم الأحد، حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات بمنطقة القرن الأفريقي، وليبيا، والأمن المائي المصري.

 

رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى

 وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي اطلع نظيره الإيطالي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل بالقطاع.

وأبدى الوزير الإيطالي تقديره الكامل للجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار، وضمان نفاد المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما أبدى دعمه الكامل لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر ان تستضيفه مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدا مشاركة إيطاليا فيه. 

وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة لممارسة الضغط المكثف من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الى قطاع غزة.

ملف نهر النيل والأمن المائي المصري

وأضاف المتحدث الرسمي، ان الاتصال تناول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام في ظل التوترات بالمنطقة، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، وفى ظل العلاقات القوية التي تربط بين القيادتين في البلدين.

كما تناول عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع نظيره الإيطالي على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومؤكدا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة

كما استعرض الوزيران الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية.

آخر تطورات أزمة سد النهضة، بحيرته ممتلئة والغموض يحيط بتشغيل المفيض

آخر تطورات أزمة سد النهضة، السيسي: قضية نهر النيل أمن قومي لمصر

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة إيطاليا الأمن المائي المصري حوض النيل الشرقي ملف نهر النيل بدر عبد العاطي أنطونيو تاياني القرن الإفريقى ليبيا

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وزير الخارجية يفتتح منتدى الأعمال المصري-السنغالي بمشاركة رجال أعمال وشركات المصرية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف أجهزة المحمول الواردة من الخارج

مسلسل آسر الحلقة 82، حياة تخبر باسل خياط عن سر خيانتها لمجد

أمطار على هاتين المدينتين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

عائلات الجيزة تغادر منازلها بسبب أزمة الكهرباء.. و"جزيرة الذهب" بلا حلول منذ أكثر من 23 ساعة

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «وفاكهة وأبا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 31 من سورة عبس

أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي لـ الصلاة بالبنطلون والفانلة الداخلية (فيديو)

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads