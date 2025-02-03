إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

سد النهضة، أكد خبراء الجيوليوجيا والموارد المائية المتخصصون في الشأن الإفريقي أن إثيوبيا يسودها، خلال الأشهر الحالية، موسم الجفاف، خاصة فى منطقة حوض النيل الأزرق، مؤكدين أن إثيوبيا أغلقت مفيض سد النهضة، حيث يتم تمرير التدفقات من التوربينين المنخفضين.

التطورات الحالية لتدفقات المياه من سد النهضة

وكشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن التطورات الحالية لـتدفقات المياه من سد النهضة، فقال: "متابعة السد الكارثي.. المفيض مغلق ويتم تمرير التدفقات من التوربينين المنخفضين بالإضافة إلى تشغيل جزئي لتوربين واحد علوي."

إثيوبيا تغلق المفيض والتوربينات لا تعمل، فيتو



وعن منسوب بحيرة سد النهضة، أوضح هاني إبراهيم أن "منسوب البحيرة لم يشهد أي تراجع ملحوظ من أخر متابعة، ويقدر بحوالي 635 مترا بسعة تتراوح بين 65.5 إلى 66 مليار متر مكعب. فعليًا السد يضم 4 توربينات فقط، من أصل 13 توربين".



وأكد هاني إبراهيم أن "قدرة التوربينات الأربعة في التمرير حوالي 100 مليون، إذا تم تشغيلها بشكل متواصل، وهو أمر لا يحدث في السد الكارثي حيث يتم تشغيلهم بشكل جزئي وتبادلي أحيانا من فترة لأخرى".

وقال الباحث هاني إبراهيم إن "سعة 66 مليار متر مكعب تكفي لتشغيل جميع التوربينات، ولكن لم يتم إضافة سوى 4 توربينات، وهو أمر يؤكد أن الغرض بعيد عن الكهرباء بقدر ارتباطه بالتحكم في المياه".

موسم الجفاف يضرب إثيوبيا

أما الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد الجيولوجيا وحوض النيل، فقال: إن "مخزون سد النهضة كامل السعة وناقص الكهرباء، حيث يسود خلال الأشهر الحالية موسم الجفاف فى إثيوبيا خاصة فى منطقة حوض النيل الأزرق، ومصدر المياه الرئيسى حاليًا هو التصريف من بحيرة تانا بمقدار 10– 15 مليون متر مكعب في اليوم، والقليل من الروافد العديدة"

إثيوبيا تغلق بوابات مفيض سد النهضة، فيتو



وأوضح الدكتور عباس شراقي أن "متوسط الإيراد اليومى خلال فبراير الجارى يبلغ حوالى 20 مليون متر مكعب، وسوف ينخفض إلى 16 مليون متر مكعب فى مارس القادم، وهذه المياه غير كافية لتشغيل التوربينات".

وأكد عباس شراقي أنه "فى حالة تشغيل التوربينات الأربعة لابد من استخدام جزء من المخزون، ولكن جميع القياسات تؤكد أن مخزون البحيرة البالغ 60 مليار متر مكعب عند منسوب 628 متر، منذ الخامس من سبتمبر الماضى لم ينقص حتى الآن، نتيجة عدم التشغيل الفعلى للتوربينات، كما أنه لم يتم تركيب أى توربين جديد حتى الآن."

توربينات سد النهضة لا تنتج كهرباء

وأشار عباس شراقي إلى أن "مشاهدة الدوامات فى الأحواض أمام بوابات التوربينات لايعنى أنها تنتج كهرباء، فقد يكون صرف الإيراد اليومى القليل من خلالها أنفاقها، ليعطى انطباع بأن التوربينات تعمل، خصوصًا أن رئيس الوزراء الإثيوبى أعلن فى 24 أغسطس الماضى أن السد قد أكتمل إنشائيا، وأن هناك 4 توربينات تنتج كهرباء وفى الطريق 3 توربينات أخرى فى ديسمبر 2024."

إثيوبيا تمر بأشهر جفاف، فيتو



وعن النشاط الزلزالي في إثيوبيا، قال عباس شراقي: "النشاط الزلزالى فى منطقة الأخدود الإثيوبى هدأ نسبيا بعض الشئ، حيث وقع يوم 2 فبراير زلازل واحد قبل فجر اليوم الساعة 3:35 ص بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وعمق 10 كم، وبلغ إجمالى عدد الزلازل أقوى من 4 درجة بعد مرور شهر واحد من العام الجديد 117 زلزالا، بالإضافة إلى 57 زلزال فى آخر 11 يوم من ديسمبر الماضى."

تسريب المياه من خزان سد النهضة يسبب الزلازل

وقال الدكتور عباس شراقي إن "قوة الزلازل تراوحت بين 4.3 – 5.8 درجة، وتبعد عن سد النهضة 500 – 600 كيلو متر، وبالتالى ليس هناك تأثير فى الوقت الحالى إلا إذا زادت القوة واقتربت المسافة، والنظام الزلزالى الجديد بسبب سد النهضة نفسه لم يبدأ بعد."

بحيرة سد النهضة لم تنقص، فيتو



وأكد شراقي أن "تسريب المياه من خزان سد النهضة أثناء سنوات التخزين الخمس الماضية من خلال أخدود النيل الأزرق العميق، الذى يصل بحيرة سد النهضة بالأخدود الإثيوبى عند منطقة الزلازل، قد يكون له دور فى زيادة عدد الزلازل الأخيرة، ولو كان هناك تعاون لأجريت بعض الدراسات الخاصة بتحديد كمية التسريب، وسرعة حركة المياه الجوفية واتجاهها، والقياسات الزلزالية فى محيط سد النهضة."

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