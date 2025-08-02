السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

أبرزها ازدراء الأديان وتشويه صورة المرأة المصرية، قائمة الاتهامات الموجهة لـ سوزي الأردنية

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

وجّهت نيابة القاهرة الجديدة، للبلوجر سوزي الأردنية عدة اتهامات طبقا للبلاغات المقدمة ضدها، وذلك لكشف ملابسات الوقائع. 

وتشمل التهم التي وجهتها النيابة لـ سوزي الأردنية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان، والتعدي على القيم الأسرية المصرية، وتشويه سمعة وصورة المرأة المصرية فضلا عن التأثير على الأطفال والمراهقين بسبب المحتوى الذي تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة، على خلفية عدة بلاغات مقدمة ضدها تتهمها بالإساءة إلى قيم المجتمع المصري، ونشر محتويات مخالفة للآداب العامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت عدة بلاغات من بعض المحامين، تتهم البلوجر سوزي الأردنية، بإعداد ونشر محتويات مصورة من شأنها الإساءة لقيم المجتمع المصري، فضلا عن كونها منافية للآداب العامة، تم فحص البلاغات وعدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالبلوجر سوزي الأردنية، وعرضها على النيابة العامة التي أمرت بضبطها وإحضارها للتحقيق.

وبناء على أمر النيابة المشار إليه، توجهت قوة من رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة إلى منزل سوزي الأردنية بمنطقة القاهرة الجديدة، وتمكنت من إلقاء القبض عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن البلوجر سوزي الأردنية، اعتادت إثارة الجدل من خلال الظهور فى مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث فيها عن أمور من شأنها خدش الحياء العام، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري، ومؤخرا ظهرت فى مقطع فيديو تحتفل بنجاحها في الثانوية العامة بمجموع 50 %، وهو الفيديو الذى حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دخلت سوزي الأردنية في خلاف مع المذيعة ياسمين الخطيب، التي طلبت منها الظهور في حلقة تليفزيونية، إلا أن سوزي اشترطت الحصول على 100 ألف جنيه، الأمر الذي أثار غضب ياسمين الخطيب، وانتقدت سوزي الأردنية بشدة، فما كان من الأخيرة إلا الرد عليها مؤكدة أن مبلغ 100 ألف جنيه ليس بالكثير لأنها نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تقل عن أي نجم في مجال آخر.

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