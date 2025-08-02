إطلاق 5 برامج جديدة بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية

أعلنت الجامعة المصرية الصينية عن فتح باب القبول بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، حيث تقدم تجربة تعليمية شاملة تهدف إلى إعداد خريجين قادرين ليس فقط على فهم الأسواق، بل على التأثير فيها وقيادتها.

وقالت الدكتورة رشا الخولي، رئيسة الجامعة المصرية الصينية: “نحرص على أن تكون سنوات الدراسة في الجامعة تجربة متكاملة للطلاب، تجمع بين التعليم الأكاديمي الراقي والتدريب العملي والابتكار، لنبني جيلًا قادرًا على قيادة الاقتصاد الجديد بكفاءة ومسؤولية.”

ولفتت الخولي؛ إلى أن مصروفات الدراسة ثابتة طوال فترة الدراسة، لضمان الاستقرار المالي دون زيادات مفاجئة، مؤكدة أن الكلية حريصة علىً ربط الدراسة النظرية بالواقع المهني.

كما أوضحت أن الكلية تمنح الطلاب فرصة مميزة للتعرف على الثقافة الصينية، ما يضيف بعدًا ثقافيًا غنيًا لتجربتهم التعليمية.

نظام الدراسة بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية

من جانبه، أشار الدكتور أشرف حلمي، عميد كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، إلى أن الكلية تؤمن بأن فهم السوق وحده لا يكفي، بل المطلوب إعداد قادة يمتلكون المعرفة الأكاديمية المتينة، والمهارات التطبيقية، والقدرة على الابتكار.

وأضاف أن برامج الكلية تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في مؤسسات مالية وتجارية كبرى، مع توفير دعم ريادي متميز عبر مكاتب TICO الجامعية لتعزيز الابتكار والمشروعات الطلابية.

وأوضح حلمي أن هيكل الدراسة مكون من أربعة فصول دراسية تأسيسية تمنح الطلاب قاعدة قوية في الاقتصاد وإدارة الأعمال، يليها العامان الثالث والرابع حيث يختار الطالب مساره المفضل من بين خمسة برامج رئيسية: وهي برنامج المحاسبة، برنامج التمويل والاستثمار، برنامج إدارة الأعمال الدولية، برنامج الاقتصاد الدولي،وبرنامج التسويق.

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