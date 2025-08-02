السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

الدقهلية تستعد لانتخابات الشيوخ بتجهيز لجان التصويت

جولة رئيس حي غرب
جولة رئيس حي غرب بالمقار الانتخابية، فيتو

تفقد محمد أميـن الدمـرداش رئيس حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت المدارس المتواجدة بنطاق حي غرب المنصورة، المتواجد بها لجان انتخابية، للتأكد من جاهزية جميع المقار وفقًا للمعايير المطلوبة، بما يعكس صورة حضارية تليق بالمحافظة.
 

 

وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن رفع درجة الاستعداد للقصوى إستعداد لإستقبال إنتخابات مجلس الشيوخ، ومتابعة التجهيزات النهائية 
لمقار اللجان الانتخابية التي تم تخصيصها داخل بعض مدارس المحافظة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

 

استعداد لاستقبال إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 

ويأتي هذا في إطار الاستعدادات لاستقبال إنتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها يومي 4 و5 من شهر أغسطس الحالي.

ورافق رئيس حى غرب المنصورة خلال جولته الدكتور أحمــد يحيى مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، والدكتور طارق جاد نائب رئيس حى غرب المنصورة، والدكتورة رولا مدحت نائب رئيس حي غرب المنصورة.

في أول أيام استلامه عمله، ننشر السيرة الذاتية لمدير صحة الدقهلية الجديد

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وتم خلال الجولة تفقد كافة المدارس المتواجد بها لجان انتخابية والتأكد من استكمال أعمال النظافة الداخلية والخارجية، وتوفر الإضاءة والمظلات داخل وخارج المدارس، وكراسي الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم.

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