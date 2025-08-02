في أول أيام استلامه عمله، ننشر السيرة الذاتية لمدير صحة الدقهلية الجديد

تسلم الدكتور حمودة عيد الجزار مهام وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، حاملًا معه خبرات متنوعة في مجالات طب الأطفال والإدارة والعمل الأكاديمى، ومشهودًا له بالكفاءة في تطوير المنظومات الطبية على المستويين المحلي والوطني وله مسيرة علمية ومهنية تمتد لأكثر من عقدين من الزمان.

ولد الدكتور حمودة الجزار سنة 1975، ويمتلك سيرة مهنية ثرية تجمع بين العمل الإكلينيكي، والإداري، والأكاديمي. تخرّج في كلية الطب بجامعة الأزهر عام 2000 بتقدير امتياز، وبدأ مسيرته كطبيب امتياز ثم طبيب مقيم أطفال بمستشفيات جامعة الأزهر، قبل أن يتدرج في المناصب ليشغل وظائف أخصائي أطفال، ثم استشاري بمعهد الطب القومى بدمنهور، ثم حصل على درجة مدرس طب الأطفال ضمن الكادر الجامعي بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ثم ترقى أستاذًا مساعدًا واستشاريًّا لطب الأطفال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اعتبارًا من يوليو 2024.

الشهادات العلمية

وعلى صعيد الشهادات التعليمية، حصل على درجة الدكتوراه في طب الأطفال عام 2017، وأشرف خلال مسيرته على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه وشارك فى مناقشة عدة رسائل بجامعة الأزهر وجامعة بنها.

مهام قيادية ومناصب تنفيذية

على مدار عقدين، تقلد الجزار مناصب تنفيذية رفيعة منها:

مدير إدارة تطوير المستشفيات بمديرية الصحة بالبحيرة (2015–2018)

مدير الطب العلاجي بالمديرية نفسها (2018–2019)

وكيل مديرية الصحة بالبحيرة (2019–2023)

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية (2023–2024)

رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة (2024–2025)

حاليًا: وكيل وزارة الصحة بالدقهلية منذ أغسطس 2025.

وترافقت هذه المناصب مع خبرة ميدانية وعلمية واسعة، شملت العمل كمدرب معتمد بالزمالة المصرية لطب الأطفال، ورئاسة لجان طبية وتعليمية بمستشفى أبو حمص، إلى جانب عمله كمنسق عام للبرنامج القومي لمكافحة روماتيزم القلب بالبحيرة لعدة سنوات.

نشاط علمي دولي ومؤتمرات كبرى

برز كمُنظّم ومُقرر لأكبر مؤتمر علمي لطب الأطفال بمحافظة البحيرة، الذي امتد لـ 16 نسخة، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومحاضر من كبار الأساتذة.

كما شارك بمحاضرات وجلسات علمية في مؤتمرات محلية ودولية، ونال دروع تكريم وشهادات تقدير من وزارة الصحة والجامعات المصرية.

على صعيد النشر العلمي، نشر الجزار عدة أبحاث طبية،، وشارك كممثل لوزارة الصحة في إعداد الأدلة الإرشادية القومية لطب الأطفال (EPG).

تأهيل قيادي على أعلى مستوى:

واكب المهام التنفيذية بمسار تدريبي وقيادي احترافي، حصل خلاله على عدة دبلومات ودورات منها:

دبلوم إدارة المستشفيات

دبلوم جودة المؤسسات الصحية – 2019

دبلوم إعداد المدربين (T2T) – جامعة هارفارد – 2021

دبلوم إعداد المدربين (E-TOT) – أكاديمية الأميرة فاطمة – 2021

برنامج القيادات المتقدمة لتأهيل مساعدي ومستشاري ومعاوني وزير الصحة – الأكاديمية الوطنية للتدريب – 2024

كما حصل على برنامج إعداد قادة المؤسسات الصحية (84 ساعة) من جامعة دمنهور، بجانب برامج متخصصة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

تدريب فني متنوع:

شارك في ورش عمل محلية ودولية، من بينها:

-ورش عمل مناظير الجهاز الهضمي للأطفال – أكاديمية الأميرة فاطمة

-تدريب على دعم الحياة الأساسي والمتقدم (BLS & PALS)

-مؤتمر طب الأطفال العالمي – دبي 2013

-ورش طب الجهاز الهضمي – NASPGHAN – الولايات المتحدة

-ورشة إسطنبول الدولية – الجمعية الدولية لطب الأطفال – 2010

عضويات ومجالس علمية:

-عضو الجمعية المصرية لطب الأطفال

-عضو مجالس أقسام ومستشفيات: طب بنها، المعهد الفني الصحي ببنها، قسم طب الأطفال ومجلس إدارة مستشفيات جامعة الأزهر من نوفمبر 2024.

يؤمن الدكتور حموده عيد الجزار بأن النهوض بالقطاع الصحي يبدأ من رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، وتحديث نظم التشغيل والخدمات الطبية، مع ضمان استمرارية التعليم الطبي، وتحقيق أعلى درجات الرضا لكل من المريض ومقدِّم الخدمة على حدّ سواء.

ويتميّز بحرصه على تحقيق تنسيق فعّال ومتكامل بين جميع الجهات المرتبطة بالقطاع الصحي في المحافظة، سواء التنفيذية أو التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وفي هذا السياق، يشار إلى أن الدكتور حموده الجزار صاحب بصمة واضحة فى محافظة البحيرة فهو صاحب فكرة إنشاء وتشغيل أول مستشفى أطفال متخصص متكامل تتبع الطب العلاجى بوزارة الصحة كما كان له الفضل بمحافظة القليوبية فى التشغيل الكامل والحصول على الاعتماد غير المشروط ولمدة عام لمستشفى القناطر الخيرية العام والتى يبلغ عدد أسرتها 270 سريرًا.

أما في محافظة القاهرة، فقد شهدت تحت قيادته انطلاقة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية، تمثّلت في حصول 10 مراكز طبية على الاعتماد الرسمي للمرة الأولى، وميكنة نحو 150 مركزًا طبيًا، إلى جانب استحداث حزمة واسعة من الخدمات النوعية داخل المستشفيات تضمنت استحداث 22 عملية جراحية متقدمة، وافتتاح 18 عيادة تخصصية جديدة، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بإضافة 50 سريرًا، وتشغيل وحدتي Hub عناية مركزة (أطفال وكبار) بطاقة إجمالية بلغت 90 سريرًا، لتصبح القاهرة نموذجًا يحتذى به في التطوير الشامل للقطاع الصحي.

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