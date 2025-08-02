انطلاق مسابقة أفضل صورة للعمارة التراثية بمهرجان قنا في نوفمبر

تنظم إدارة مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية الذى تقيمه إحدى المؤسسات الثقافية، مع محافظة قنا خلال الفترة من 1:5 نوفمبر المقبل مسابقة أفضل صورة للعمارة التراثية بمحافظة قنا.

وقال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ورئيس اللجنة العليا للمهرجان إن الهدف من المسابقة هو توثيق وإبراز التراث المادي وغير المادي الفريد لمحافظة قنا، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على العمارة القديمة التراثية بمحافظة قنا والتى تشمل المنازل القديمة، المساجد الأثرية، الكنائس الأثرية، القصور التاريخية، الحصون، أسواق قديمة.

شروط المسابقة

وأكد الناقد الفنى هيثم الهوارى مؤسس ورئيس مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية أن أهم شروط المسابقة هي أن الصور المشاركة تكون ملتقطة داخل نطاق محافظة قنا, كما يجب أن تكون الصورة من تصوير المشارك نفسه ولم يسبق نشرها أو الفوز بها في مسابقات أخرى وحال اكتشاف غير ذلك سيتم استبعادها مع تحمل المتسابق كافة المسؤوليات القانونية، كما يُسمح بإجراء تعديلات أساسية (مثل: تعديل الإضاءة، التوازن اللوني، الكروپ، شحذ الصورة، تحويل للأبيض والأسود) وغير مسموح بدمج أو حذف عناصر من الصورة، أو استخدام فلاتر تغير جوهر المشهد التراثي بشكل غير واقعي، أو إضافة نص أو إطارات على الصورة نفسها. ويجب ألا تقل جودة الصورة عن 3000 mb ، بصيغة JPG بجودة عالية وللمشارك حد أقصى 3 صور ويتحمل مسؤولية الحصول على موافقة خطية من الأشخاص الظاهرين بوضوح في الصور (خاصة الأطفال) لنشر الصورة في إطار المسابقة، كما يتحمل المشارك مسؤولية التأكد من عدم وجود انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لأي عنصر في الصورة ويجب ألا تحتوي الصور على أي رموز سياسية أو دينية، كما يجب مراعاة العادات والتقاليد والذوق العام في الصور المشاركة.

جوائز المسابقة

وأضاف هيثم الهوارى قائلا الجوائز مقدمة من د. خالد عبد الحليم محافظ قنا وهى كالتالى: 15 ألف جنيه ( خمسة عشر ألف جنيه ) للفائز بالمركز الأول و10 آلاف جنيه ( عشرة آلاف جنيه ) للفائز بالمركز الثاني و5 آلاف جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) للفائز بالمركز الثالث، بالإضافة إلى أن الصور الفائزة سوف تشارك في معرض العمارة التراثية والذي يقام خلال فعاليات المهرجان المقام فى الفترة من 1: 5 نوفمبر المقبل.

وأشار رئيس المهرجان إلى ان آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة هو 30 سبتمبر 2025.

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