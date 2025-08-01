كيف رد لويس دياز علي رسالة وداع صلاح له؟

وجه الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول السابق والمنضم حديثا إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، رسالة لزميله السابق في الريدز محمد صلاح.

وجاءت رسالة دياز ردا على منشور وداع صلاح له، حيث قال النجم الكولومبي: “شكرا لك يا أخي، كلماتك تعني لي الكثير، منذ اليوم الأول استقبلتني بحفاوة واحترام، وكنت دائما داعما لي، ليس فقط كلاعب في الفريق، بل كأخ حقيقي، لقد تعلمت منك الكثير داخل وخارج الملعب”.

وأضاف دياز: “تفانيك وتواضعك يمثلان نموذجا يحتذى به في عالم كرة القدم، وأنا فخور بأنني تشاركت الملعب معك”.

واختتم لاعب بايرن ميونخ الجديد رسالته قائلًا: “مهما كانت محطتي القادمة، ستبقى الذكريات التي جمعتنا راسخة في ذهني. كل الحب لك ولعائلتك”.

صلاح يودع لويس دياز بهذه الرسالة

وحرص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على توجيه رسالة إلى زميله السابق في الريدز لويس دياز الذي انتقل الصيف الجاري إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

كتب محمد صلاح عبر حسابه بموقع إكس، مخاطبا دياز: “طاقتك وحماسك وشغفك على أرض الملعب تركت بصمة لن تُنسى. كنا محظوظين حقًا بوجودك في ليفربول، وكان شرفًا لنا أن نشارك جزءًا من رحلتك وقصة نجاحك، كزميل في الفريق، كنت أكثر من مجرد موثوق، كنت ملهمًا. وكصديق، كنت أكثر من ذلك بكثير”.

وأكمل صلاح: “جميعنا رأى القوة التي احتجتها لتستمر خلال الأوقات الصعبة خارج الملعب. ما مررت به كان سيُحطم معظم الناس، لكنك عدت قويًا وأعطيت كل شيء للنادي. هذا النوع من الصمود يضع مثالًا يحتذى به ويستحق كل الاحترام. أتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم، لوتشو. استمر في جعل شعبك فخورًا”.

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