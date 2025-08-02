السيطرة على حريق مخزن مخلفات بلاستيك بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق اندلع داخل مخزن لمخلفات البلاستيك بمنطقة عزبة الأبيض بأبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

حريق داخل مخزن مخلفات بلاستيك بالقليوبية

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في مخزن يحتوي على مخلفات بلاستيك مضغوط.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء من وحدة الخانكة، وسيارة إطفاء من شركة "أراسمكو"، بالإضافة إلى خزان مياه سعة 15 طنًا من العبور.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع داخل عقار مكون من طابق أرضي وأول علوي غير مسقوف، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 500 متر مربع.

وأسفر الحريق عن تلفيات بمساحة 100 متر في الطابق الأرضي الذي كان يحتوي على مخلفات بلاستيك، فيما امتدت النيران لمساحة 50 مترًا في الطابق العلوي الذي احتوى على مخلفات قطن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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