السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق مخزن مخلفات بلاستيك بالقليوبية

السيطرة على حريق،فيتو
السيطرة على حريق،فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق اندلع داخل مخزن لمخلفات البلاستيك بمنطقة عزبة الأبيض بأبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكيل تعليم القليوبية في حفل تكريم أوائل الشهادات: نعمل كمنظومة ليكون طالب المحافظة رقم واحد (فيديو)

لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، محافظ القليوبية يجري جولة ميدانية مفاجئة بالخصوص

 حريق داخل مخزن مخلفات بلاستيك بالقليوبية

 

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في مخزن يحتوي على مخلفات بلاستيك مضغوط.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء من وحدة الخانكة، وسيارة إطفاء من شركة "أراسمكو"، بالإضافة إلى خزان مياه سعة 15 طنًا من العبور.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع داخل عقار مكون من طابق أرضي وأول علوي غير مسقوف، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 500 متر مربع. 

وأسفر الحريق عن تلفيات بمساحة 100 متر في الطابق الأرضي الذي كان يحتوي على مخلفات بلاستيك، فيما امتدت النيران لمساحة 50 مترًا في الطابق العلوي الذي احتوى على مخلفات قطن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية مديرية أمن القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

وكيل تعليم القليوبية في حفل تكريم أوائل الشهادات: نعمل كمنظومة ليكون طالب المحافظة رقم واحد (فيديو)

لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، محافظ القليوبية يجري جولة ميدانية مفاجئة بالخصوص

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق الجمهورية بأبو زعبل

القليوبية تستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمتابعة جهود تعزيز السياحة والاستثمار

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر سوزي الأردنية

أخبار مصر: مفاجأة بمنزل البلوجر أم مكة، وفاة غامضة لعم أنغام، ترامب يهدد بوتين بـ"النووي"، مأساة في زفة عريس بكفر الشيخ

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة عم المطربة أنغام، وقرار عاجل من النيابة

وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

5245 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 2 أغسطس 2025

توقعات بسقوط أمطار اليوم على هذه الأماكن

الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

حكاية الطفل أمير تثير غضب العالم، وضابط أمريكي: قبل يدي للمساعدة فقتله الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الإفتاء" توضح ضوابط ثياب المرأة وحدود عورتها وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بتحسن الحالة الصحية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads