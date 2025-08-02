بالأسماء، ننشر حركة مأموري الأقسام ومراكز الشرطة بالقليوبية

اعتمد اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة محدودة لمأموري الأقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القليوبية، وقد كانت تحت إشراف اللواء خالد المحمدي نائب مدير أمن الـقليوبية.

بالأسماء ننشر الحركة المحدودة لمأموري الأقسام ومراكز الشرطة

وتضمنت الحركة التنقلات والتعيينات التي أعلنتها المديرية، وشملت نقل العقيد محمد محيي مأمور لمركز شرطة القناطر الخيرية، والعميد محمد سعيد مرسي مأمور لمركز شرطة الخانكة، كما تم تعيين العقيد أسامة ندى مأمور لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، والعقيد أحمد قدرى مأمور لقسم شرطة أول العبور.

كما تم تجديد الثقة بكل من:- العقيد أحمد العربي مأمورًا لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، العقيد ياسر عبد الواحد مأمورًا لقسم شرطة الخانكة، العقيد إسلام طه مأمورًا لقسم مركز شرطة بنها، والعقيد ناصر الجمال مأمورًا لقسم شرطة الخصوص، والعقيد أحمد شندي مأمورًا لقسم ثان العبور.



وشملت الحركة أيضًا تجديد الثقة لكل من:- العميد عمرو سالم مأمورًا لمركز شرطة قليوب، العميد عمرو الجزار مأمورًا لقسم شرطة قليوب، العميد هشام أسامة مأمور مركز شرطه كفر شكر، والعميد طارق عمرو مأمور مركز شرطة شبين القناطر، والعميد حسن عوض مأمور لقسم شرطة ثان بنها، والعميد محمد غيث مأمور لمركز شرطة طوخ، والمقدم عبد العليم حسن مأمور لقسم شرطة أول بنها، والمقدم محمد عبد الله حسن مأمور لقسم شرطة قها.

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