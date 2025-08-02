السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، ننشر حركة مأموري الأقسام ومراكز الشرطة بالقليوبية

أمن القليوبية، فيتو
أمن القليوبية، فيتو

اعتمد اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة محدودة لمأموري الأقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القليوبية، وقد كانت تحت إشراف اللواء خالد المحمدي نائب مدير أمن الـقليوبية.

وكيل تعليم القليوبية في حفل تكريم أوائل الشهادات: نعمل كمنظومة ليكون طالب المحافظة رقم واحد (فيديو)

بالأسماء، الحركة الكاملة لضباط مباحث القليوبية

بالأسماء ننشر الحركة المحدودة  لمأموري الأقسام ومراكز الشرطة

وتضمنت الحركة التنقلات والتعيينات التي أعلنتها المديرية، وشملت  نقل العقيد محمد محيي مأمور لمركز شرطة القناطر الخيرية، والعميد محمد سعيد مرسي مأمور لمركز شرطة الخانكة، كما تم تعيين العقيد أسامة ندى مأمور لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، والعقيد أحمد قدرى مأمور لقسم شرطة أول العبور.

كما تم تجديد الثقة بكل من:- العقيد أحمد العربي مأمورًا لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، العقيد ياسر عبد الواحد مأمورًا لقسم شرطة الخانكة، العقيد إسلام طه مأمورًا لقسم مركز شرطة بنها، والعقيد ناصر الجمال مأمورًا لقسم شرطة الخصوص، والعقيد أحمد شندي مأمورًا لقسم ثان العبور.


وشملت الحركة أيضًا تجديد الثقة لكل من:- العميد عمرو سالم مأمورًا لمركز شرطة قليوب، العميد عمرو الجزار مأمورًا لقسم شرطة قليوب، العميد هشام أسامة مأمور مركز شرطه كفر شكر، والعميد طارق عمرو مأمور مركز شرطة شبين القناطر، والعميد حسن عوض مأمور لقسم شرطة ثان بنها، والعميد محمد غيث مأمور لمركز شرطة طوخ، والمقدم عبد العليم حسن مأمور لقسم شرطة أول بنها، والمقدم محمد عبد الله حسن مأمور لقسم شرطة قها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعليم القليوبية قسم شرطة اول شبرا الخيمة قسم شرطة قليوب قسم شرطة ثان بنها مركز شرطة القناطر الخيرية مركز شرطة قليوب مركز شرطة شبين القناطر

مواد متعلقة

وكيل تعليم القليوبية في حفل تكريم أوائل الشهادات: نعمل كمنظومة ليكون طالب المحافظة رقم واحد (فيديو)

إحالة أوراق المتهم بقتل جاره في القليوبية للمفتي

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق الجمهورية بأبو زعبل

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والمفتي يفتتحون الملتقى البيئي للتنمية المستدامة

الأكثر قراءة

بالأسماء، حركة تنقلات ضباط مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في تقرير المعمل الجنائي بشأن حفل محمد رمضان بالساحل

شاهد، لحظة مصرع عروس ووالدتها في حادث تصادم بكفر الشيخ

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

أسفر عن إصابة 10 أشخاص، اللقطات الأولى لانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم شهير بسوهاج

شروط ليفربول للموافقة على رحيل نونيز إلى الهلال السعودي

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

تنسيق الجامعات 2025، اليوم آخر فرصة لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته بالفرح

في تفسير سورة المطففين، محمد سيد طنطاوي يوضح الفئة المحجوبة عن ربهم يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads