وكيل تعليم القليوبية في حفل تكريم أوائل الشهادات: نعمل كمنظومة ليكون طالب المحافظة رقم واحد (فيديو)

أشاد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بما حققته المحافظة من إنجازات تعليمية مشرفة خلال العام الدراسي الجاري، مؤكدًا أن محافظة القليوبية تمكنت من حجز مكان متميز بين أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، وهو ما يعد انعكاسًا حقيقيًّا للدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة التعليمية بالمحافظة.

دعم القيادة التنفيذية ووزارة التربية والتعليم

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدعم المتواصل من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اللذين وضعا نصب أعينهما هدفًا أساسيًا: أن يكون طالب القليوبية هو رقم واحد، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وتوجه مصطفى عبده بالشكر والتقدير إلى أولياء الأمور والمعلمين والإداريين، الذين بذلوا جهودًا استثنائية طوال العام الدراسي، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية لا تنجح إلا بتكاتف الجميع، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي شارك فيه الجميع من معلمين وأسر وقيادات تعليمية.

تعليم القليوبية، إشادة بدور الإدارات والإعلام والمجتمع المدني

كما خص وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية بالشكر جميع قيادات المحافظة، ومعاونيه من مديري الإدارات التعليمية والموظفين، وكذلك الإعلاميين والصحفيين والمجتمع المدني، الذين لعبوا دورًا كبيرًا في دعم العملية التعليمية وتحقيق هذا النجاح، سواء من خلال الدعم المعنوي أو تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمبادرات المتميزة في المدارس.

وأكد وكيل وزارة التعليم أن المديرية ستواصل العمل على تطوير الأداء وتحقيق المزيد من النجاحات، مشددًا على أن الهدف القادم هو استدامة التميز وتوسيع دائرة التفوق لتشمل كل المدارس والطلاب في أنحاء المحافظ.

جاء ذلك خلال تكرم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها 44 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية والإعدادية على مستوى محافظة القليوبية للعام الدراسي 2024 2025 وشهد الحفل حضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية،اللواء إيهاب سراج، السكرتير العام،اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، العميد حسام عطوة، المستشار العسكري،الأستاذ مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

المستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية،الشيخ سعيد خضر، مدير الإدارة المركزية للأزهر إلى جانب عدد من قيادات المحافظة التنفيذية والتعليمية والدينية.

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