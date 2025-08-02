البورصة تنهي تعاملات يوليو على أداء متوازن.. وهذه أبرز الأحداث المؤثرة بأسواق المال الشهر المنصرم.. وخبيرة تتوقع موجة من التعافي والنشاط خلال تعاملات أغسطس

البورصة المصرية ، تتسم حركة التداول في البورصة المصرية بتقلبات قد تكون حادة في بعض الأحيان نتيجة للأحداث العالمية والمحلية، إلا أنها تعتبر واحدة من الأسواق ذات الإمكانيات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط ويشمل نشاط التداول في البورصة المصرية بشكل رئيسي التعامل في الأسهم المدرجة على مؤشر EGX30، والذي يعكس أداء أكبر 30 شركة في السوق من حيث القيمة السوقية.

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية

البورصة المصرية

تعاملات البورصة المتوقعة خلال أغسطس الجاري

مع بدء شهر أغسطس، من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية حالة من الترقب بين المستثمرين وسط تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية، وتزايد الآمال في أن يشهد السوق موجة من التعافي والنشاط خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل استقرار الأوضاع المالية المحلية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025



البورصة المصرية أنهت تعاملات شهر يوليو على أداء متوازن يميل للصعود

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لـ "فيتو": البورصة المصرية أنهت تعاملات شهر يوليو على أداء متوازن يميل للصعود، مدفوعة بتحسن نسبي في السيولة، وزيادة إقبال المستثمرين الأفراد، وعودة جزء من المؤسسات المالية الأجنبية إلى التداول.

وأضافت سليم قائلة: تمكن مؤشر EGX30 من التحرك في نطاق مستقر نسبيًا، وسط تراجع نسبي في حدة التذبذبات مقارنة بالأشهر السابقة.

مؤشرات البورصة، فيتو



الاقتصاد الكلي يدعم الأسواق

وأشارت خبيرة أسواق المال ماجى سليم إلى أن هذا التحسن يعزى في الأداء إلى عدد من العوامل الاقتصادية، على رأسها استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في حدود 50 جنيهًا مقابل الدولار، وتراجع معدلات التضخم من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 35% في العام السابق، لتقترب حاليًا من 20% وفقًا لبيانات حكومية، كما ينتظر أن تسهم السياسات المالية التوسعية وبرامج الإصلاح الهيكلي، مثل برنامج الخصخصة، في تحسين مناخ الاستثمار المحلي وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

البورصة المصرية، فيتو



توقعات التداول في أغسطس 2025

كما توقعت ماجى سليم أن يشهد شهر أغسطس تحسنًا ملحوظًا في مستويات التداول، مدعومًا بزيادة النشاط على أسهم القطاعات الحيوية، مثل البنوك، والعقارات، والطاقة، والاتصالات، حيث تُشير التقديرات إلى أن مؤشر EGX30 قد يتحرك بين 35000 و35500 نقطة، في حال حافظت السوق على زخم السيولة وتحسن المعنويات الاستثمارية.



ما هي القطاعات الأكثر جذبًا ؟

من بين أبرز القطاعات المتوقع لها أداء قوي في أغسطس:

-القطاع المالي والمصرفي: مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الخدمات البنكية.

-العقارات: مع استمرار التوسع العمراني ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

-الطاقة: خصوصًا شركات الغاز والكهرباء، نظرًا لتوسع التصدير وزيادة الطلب المحلي.

-الاتصالات والتكنولوجيا: بفضل التحول الرقمي ونمو خدمات الإنترنت والمعاملات غير النقدية.



الطروحات الحكومية المرتقبة

ونوهت سليم إلى أنه من المتوقع أن تلعب الطروحات الحكومية المرتقبة دورا محوريا في تنشيط التداول، حيث من المنتظر أن تشهد البورصة إدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات العامة، وهو ما قد يجذب اهتمام المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد على حد سواء.

آلية عمل البورصة و"سوق النظام المفتوح"

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين نصر الدين: إن الـبورصة المصرية تعمل على تسهيل شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية بين المستثمرين من خلال "سوق النظام المفتوح"، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب كما أن المستثمرون يستطيعون شراء الأسهم عندما تكون الأسعار منخفضة وبيعها عندما ترتفع لتحقيق أرباح كما أن هناك أنواعًا مختلفة من التداولات مثل التداول اليومي، التداول على المدى الطويل، والتداول الآلي.

أهمية البورصة في الاقتصاد

وأضاف حسين نصر الدين أن الـبورصة تلعب دورًا محوريًّا في اقتصاد الدول فهي توفر للشركات أداة لزيادة رأس المال من خلال بيع الأسهم والسندات للمستثمرين كما أن تداول الأسهم يساعد في تحديد القيمة السوقية للشركات، مما يساهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية من جهة أخرى، تسهم البورصة في توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، حيث يمكن لهم الحصول على عوائد من خلال الأرباح الموزعة أو الزيادة في أسعار الأسهم.

التوقعات المستقبلية للتداولات في سوق المال

تستند التوقعات المستقبلية للتداولات في البورصة حسب خبراء سوق المال إلى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق بشكل كبير.

و من أبرز العوامل التي قد تؤثر على التوقعات المستقبلية:

1. الاقتصاد العالمي: حالة الاقتصاد العالمي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق المالية. في حال كانت هناك بوادر من تباطؤ النمو الاقتصادي أو انكماش في الاقتصاد العالمي، فإن ذلك قد ينعكس سلبًا على أداء أسواق المال.

2. التطورات السياسية: الأزمات السياسية، الحروب، التوترات الدولية، والانتخابات لها تأثير كبير على أسواق المال على سبيل المثال، الانتخابات الأمريكية أو أي تغييرات في السياسة الاقتصادية قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق.

3. التطورات التكنولوجية: التغيرات التكنولوجية تفتح آفاقًا جديدة في أسواق المال. مثلًا، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحليل المالي، الذكاء الاصطناعي، والتداول الآلي يمكن أن يحدث فارقًا في التداولات ويؤثر على حركة السوق.

4. الأسعار العالمية للسلع: تقلبات أسعار النفط والذهب، والتي تعد من المؤشرات الرئيسية التي تراقبها الأسواق المالية، قد تؤثر بشكل غير مباشر على المؤشرات والأسواق.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.